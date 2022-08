Nationalfeiertag «Gelungenes Revival»: Ausgelassene Stimmung am Sommernachtsfest Herisau Statt einer 1.-August-Feier begeht Herisau jeweils am Abend zuvor das Sommernachtsfest. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause war das Interesse an dem Fest zwischen der Post und dem Alten Zeughaus gross.

Am Wochenende fanden auch im Appenzellerland zahlreiche Feierlichkeiten anlässlich des 1. Augusts statt. Während der Nationalfeiertag mancherorts am 1. August gefeiert wird, gibt es auch Gemeinden, welche die Feierlichkeiten bereits am Abend zuvor begehen. So beispielsweise in Herisau. Das traditionelle Sommernachtsfest konnte am Sonntag nach zweijähriger pandemiebedingter Pause zum 11. Mal durchgeführt werden. Das Publikum erschien zahlreich, um gemeinsam zu feiern.

Das Fest wurde wiederum vom Verein Sunshine Productions um Beat Müller, Stefan Huber und Adi Scheiwiller organisiert. «Es ist ein gelungenes Revival», sagte dieser. Und weiter: «Es macht Freude, die Leute so ausgelassen feiern zu sehen.» Lampionumzug, Eisenbahn und Schiessbude. Die Stimmung war tatsächlich durchwegs gut und das neu gestaltete Festgelände mit der Bühne vor dem Alten Zeughaus hat sich bewährt.

Vereinzelte Gäste wiesen den Veranstalter darauf hin, dass es auf dem Gelände zu wenig Aschenbecher und Abfallkübel habe. Eine Besucherin beschwerte sich zudem über das mangelnde Angebot an süssen Speisen. «Wir konnten ein ausgewogenes Angebot organisieren. So gibt es zum Beispiel einen Stand mit Glace», sagt Müller dazu. Bezüglich der Aschenbecher könne es tatsächlich sein, dass es zu wenige habe, oder diese im Laufe des Abends entfernt wurden. «An der Bar hätte man aber jederzeit welche verlangen können», so Müller.

Nichtsdestotrotz konnte das Publikum das Fest geniessen. Während wegen der Trockenheit auf das Feuerwerk verzichtet werden musste, sorgten die Kinder für etwas festliches Leuchten. Mit ihren mit LED-Lämpchen bestückten Lampions machten sie sich kurz nach 9 Uhr auf den Weg durch das Dorf. Auch auf dem Festgelände wurde für Klein und Gross etwas geboten. Von der Kindereisenbahn über die Hüpfburg bis hin zur Schiessbude, welche den ganzen Abend über gut besucht war. Getränke- und Essensstände rundeten das Angebot ab.