Polizeieinsatz in Walzenhausen Mann bedroht Frau und flieht nach Schussabgabe – in der Wohnung waren auch zwei Kinder Am frühen Donnerstagmorgen ist bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung über eine Drohung in Walzenhausen eingegangen. Ein grösseres Polizeiaufgebot wurde ausgelöst. Personen wurden keine verletzt.

Die Polizei im Einsatz. Bild: BRK News

Kurz nach 1 Uhr nachts ging laut Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei die Meldung über eine Drohung gegenüber einer Frau in Walzenhausen ein. «Gemäss aktuellem Kenntnisstand geht es um eine Drohung eines 29-jährigen Mannes gegenüber seiner Partnerin, bei welcher es zu einer Schussabgabe gekommen ist», schreibt die Polizei. Es wurde niemand verletzt.

Was der Auslöser für den Streit gewesen war, wie sich der Konflikt in der Wohnung abgespielt hat, kann Mediensprecher Marcel Wehrlin auf Nachfrage nicht sagen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Nur soviel ist klar: In der Wohnung befanden sich auch zwei Kinder.

«Die Drohung hat sich aber nicht gegen sie gerichtet.»

Ob der Täter auch der Vater der beiden Kinder ist, wird derzeit abgeklärt. Gemäss Polizei ist aber die bedrohte Frau die Mutter der Kinder.

Nach der Schussabgabe konnte die Frau die Polizei gemäss Wehrlin selbstständig benachrichtigen. Die Frau und die beiden Kinder befinden sich derzeit an einem sicheren Ort. Das betroffene Gebiet wurde in der ersten Phase grossräumig abgesperrt. Die Sperrung ist in der Zwischenzeit wieder aufgehoben.

Aufenthalt des Mannes nicht bekannt

Der Mann konnte gemäss Polizeibericht bislang nicht angetroffen und kontaktiert werden. Sein Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Für Drittpersonen besteht keine Gefahr, so die Polizei. Wehrlin:

«Wir haben derzeit keinen Anhaltspunkt, wo sich der Flüchtige aufhalten könnte.»

Man versuche alles, um den Flüchtigen ausfindig zu machen. Der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Interventionseinheiten und verschiedene Fachdienste der Kantonspolizeien Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Appenzell Innerrhoden standen gemäss Polizeimeldungen in Walzenhausen im Einsatz. Zusätzlich wurde der Einsatz durch die Feuerwehren Walzenhausen und die Regiwehr unterstützt. (Kapo AR/red)