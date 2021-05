Nachruf Zum Gedenken an Markus Diener: Ein Journalist mit enormer Vielseitigkeit

Markus Diener, 1953–2021 Bild: PD

Markus Dieners Geburtstag fiel auf den 3. März 1953. Seine Eltern Rosmarie und Werner führten im Dorfzentrum von Walzenhausen eine Gärtnerei und ein Kolonialwarengeschäft. Zusammen mit seinen nach ihm geborenen Geschwistern Stefan, Thomas und Susanne verbrachte er seine Jugend- und Volksschulzeit zunächst im Dorf. Nach Aufgabe der Gärtnerei zog die Familie in ihr neues Heim im Kehr. Markus absolvierte nach der Schulzeit in St. Gallen eine Lehre als Schriftsetzer. Gleichzeitig regten sich seine künstlerischen Fähigkeiten, die mit dem Besuch der Kunstgewerbeschule St. Gallen konkrete Formen annahmen. Als Alternative zu diesen Ausbildungsgängen hätte sich Markus auch den Besuch einer Schauspielschule vorstellen können.

1977 heiratete Markus Diener Elsbeth, geborene Kellenberger. Die Familie wurde vollständig mit Sohn Robert (geb. 1978) und Tochter Eva (geb. 1980). Beide Geschwister sind verheiratet und haben Kinder. 1986 konnte das stilvolle ehemalige Fabrikantenhaus aus dem 18. Jahrhundert im Zentrum von Walzenhausen erworben werden, das der Familie seither als Wohnsitz dient und dessen bauliche Pflege Markus ein grosses Anliegen war.

Der Einstieg ins Berufsleben basierte dann auf seiner textbezogenen Ausbildung zum Schriftsetzer. Markus Diener wendete sich dem Journalismus zu. Einige Jahre arbeitete er als freier Journalist, bevor er redaktionelle Aufgaben bei Zeitungen annahm, zuerst beim «Limmattaler» in Dietikon, dann beim «Allgemeinen Anzeiger» in Rheineck (heute «Der Rheintaler»), und schliesslich führte er während sieben Jahren die Vorderländer Regionalredaktion der «Appenzeller Zeitung» in Heiden. Hier pflegte er ein journalistisches Format, das Mut zur klaren Stellungnahme, zur Bereitschaft, sich zu exponieren, voraussetzt: den Kommentar. Dass er damit nicht nur Lorbeeren erntete, sich ab und zu in die Nesseln setzte, versteht sich von selbst.

Mitte der 1980er-Jahre meldete sich in Markus Diener die künstlerisch orientierte Ader. Er machte den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete in Walzenhausen ein Grafik-Atelier.

Schwerpunktmässig kreierte das Atelier Werbegrafik für die Bereiche Textiles und Mode. Auf diesen Gebieten konnten sich die gestalterischen Fähigkeiten von Markus Diener besonders entfalten. So zählte das Atelier Diener namhafte Firmen aus den genannten Fachgebieten zu seinen Werbekunden.

Es spricht für Markus Dieners Vielseitigkeit, dass er sich mit 50 Lebensjahren nochmals einer neuen Herausforderung stellte. Er übernahm das Fundraising der Krebsliga Schweiz und der Krebsforschung Schweiz. Vor nunmehr zehn Jahren entstand auf seine Initiative die Swiss Cancer Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, die sich zum Ziel setzt, Krebsforschungsprojekte zu unterstützen. Ebenso befasst sie sich mit Fragen der Nachsorge bei Krebserkrankungen. Wer hätte gedacht, dass das Thema Krebs schliesslich zum persönlichen Schicksal von Markus Diener würde!

Ausserberuflich galt das Engagement von Markus Diener dem Gesang, der Malerei und dem Skisport. Jahrzehntelang war er mit seiner markanten Bassstimme eine Stütze im Männerchor Walzenhausen, der von Helmut Fischer geleitet wurde. Die besondere Vorliebe von Markus Diener galt der romantischen Chorliteratur. In den Theaterstücken, die an Unterhaltungsabenden zur Aufführung gelangten, wirkte Markus begeistert mit. Auch in dem 1997 entstandenen Chor über dem Bodensee engagierte sich Markus Diener sowohl als Sänger wie auch als Gestalter halbszenischer Auftritte. 1994 gehörte er zu den Gründern des Gesangsensembles «Die Rabensänger», das bis 2006 ein breites Repertoire an Vokalmusik aus allen Epochen in unzähligen Auftritten in der ganzen Schweiz darbot. Ebenso wichtig wie die Musik war ihm die Landschaftsmalerei. Auf seine Kunst trifft passgenau ein Wort von Paul Klee zu, das auch in der Todesanzeige für Markus Diener zu lesen war: «Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer. Das ist der glücklichen Stunde Sinn: Ich und die Farbe sind eins..»

Sportlich galt Markus’ Leidenschaft dem Skifahren. Kaum war der erste Schnee gefallen, begegnete man ihm auf den Pisten im Bündnerland. Sein Engagement für den Skisport zeigte er auch als langjährigen Präsident des Skiclubs Walzenhausen.

Markus Diener erlag am 23. April 2021 im Kantonsspital St. Gallen einem akuten Krebsleiden. Man wird die Begegnungen mit Markus in Walzenhausen und darüber hinaus schmerzlich vermissen!