Nachruf Johann Kühnis war «der Richtige für Oberegg» – er wirkte bis kurz vor seinem Tod als Pfarrer 40 Jahre lang war Johann Kühnis Pfarrer in der Pfarrei Oberegg-Reute. Kurz nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt im März verstarb er im Alter von 86 Jahren.

Johann Kühnis (1936 - 2022), langjähriger Pfarrer der Pfarrei Oberegg-Reute. Bild: PD

Am 25. März 2022 nahm die Pfarrei Oberegg-Reute unter grosser Anteilnahme der Bevölkerung Abschied von ihrem Pfarrer Johann Kühnis, der dieses Amt 40 Jahre lang ausgeübt hatte bis zum vollendeten 86. Altersjahr. Bischof Markus Büchel, der im Kreise von Konzelebranten der heiligen Messe vorstand, lobte den Verstorbenen als Mann der Tat mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Kühnis Einsatz zwei Jahrzehnte über die Pensionierung hinaus war beispiellos.

Nach Oberegg «umgetopft»

In seinem selbst verfassten Lebenslauf hält Johann Kühnis dazu fest: Ich bin froh, dass ich vor vierzig Jahren nach Oberegg «umgetopft» wurde. Je länger, je mehr habe ich gespürt: Ich gehöre dazu.» Eigentlich hatte sich Johann Kühnis um eine Pfarrstelle im Rheintal beworben. Der damalige Bischof, Otmar Mäder, bat ihn, das seit einem Jahr verwaiste Oberegg zu übernehmen. «Ich glaube, du wärest der Richtige für Oberegg», habe Mäder festgestellt. «Ich konnte nur Ja sagen», heisst es im Lebenslauf, «und ich habe es nie bereut.»

Johann Kühnis wurde am 19. Februar 1936 in Freienbach, Gemeinde Oberriet, geboren. Seine Eltern, Emil und Anna Kühnis-Heeb, bewirtschafteten dort einen kleinen Bergbauernbetrieb. Die vier Kinder mussten früh mit anpacken, denn man war weitgehend auf Selbstversorgung bedacht, was mit viel Arbeit verbunden war. Johann war ein guter Schüler und durfte nach der sechsten Klasse ins Gymnasium der Weissen Väter in Widnau übertreten. Hart traf ihn und die Familie der frühe Tod des Vaters, als Johann 15 Jahre alt war. Seine Mutter erwies sich als sehr tapfer und brachte die Familie gut durch die folgenden Jahre.

Johann absolvierte die letzten vier Gymnasialjahre am Collège St. Michel in Fribourg. Dort perfektionierte er nicht nur sein Französisch, Latein und Griechisch wurden zu seinen erklärten Lieblingsfächern. Sein Weg war vorgezeichnet: Er wollte Priester werden. Nach einem Vorbereitungsjahr für den Eintritt bei den Weissen Vätern in Gap in den französischen Alpen studierte er vier Jahre Theologie in London. «Wir waren eine internationale Gemeinschaft von 110 Studenten, wovon drei Schweizer», erinnert er sich. Für den neuerlichen Spracherwerb war er sein Leben lang dankbar.

Er mischte sich unter das Volk

Nach der Priesterweihe 1962 lehrte Johann Kühnis zunächst am Gymnasium Widnau. Als die Schule aufgelöst wurde, wechselte er ins Bistum St. Gallen. Über Henau und Niederuzwil kam er schliesslich als Kaplan nach Widnau (1970–1981), wo er sich als Jugendseelsorger einen Namen machte. Dieser Ruf eilte ihm voraus, als er am 13. Dezember 1981 seine Pfarrei Oberegg-Reute antrat. Er tat es sorgsam in der Überzeugung, dass gelebte Tradition das Pfarreileben prägt und Änderungen sehr sorgsam und schrittweise herbeigeführt werden müssen. Er gab sich leutselig, mischte sich unters Volk und war auch am Jasstisch ein gern gesehener Gast. Über all die Jahre habe er auf zuverlässige Mitarbeiter zählen dürfen in der Kirchenverwaltung, in den kirchlichen Vereinen, im Unterricht und im Pfarrbüro, lobt er. Ferien beanspruchte er wohl auch deshalb nur selten, denn Entspannung suchte und fand er beim Holzen im Wald seiner Familie in Freienbach.

Sein ohnehin umfassendes Arbeitspensum erhöhte sich im Zeichen des um sich greifenden Priestermangels. Ab 1998 betreute er zusätzlich Gottesdienste und Seelsorgeaufgaben für die Pfarrei Heiden-Rehetobel, die keinen eigenen Pfarrer mehr zugewiesen erhielt. Mit der Errichtung der «Seelsorgeeinheit über dem Bodensee» am 15. August 2015 veränderte sich die Organisation; der Auftrag blieb derselbe. Johann Kühnis blieb seinem Versprechen treu: «Solange Kopf und Füsse mitmachen, stehe ich für Oberegg zur Verfügung.»

Die Folgen eines schweren Herzinfarkts zwangen ihn Anfang März 2022 zum offiziellen Rücktritt per Ende des Monats. Der geplante Umzug nach Oberriet blieb ihm erspart. Er starb am 16. März im Alters- und Pflegeheim Torfnest in Oberegg. Was bleibt, ist die Dankbarkeit für einen guten und selbstlosen Menschen. Er ruhe in Frieden.