Nachfolgelösung Zu alter Blüte verhelfen: Apotheke zur Eiche Herisau ergänzt Hänseler AG Kürzlich ging das traditionsreiche Familienunternehmen Apotheke zur Eiche in den Besitz der Hänseler AG über. Die Apotheke wird die Vertriebswege des Pharmaunternehmens erweitern.

Die Apotheke in Herisau wird die Vertriebswege der Hänseler AG erweitern. Bild: Jesko Calderara

Die Apotheke zur Eiche in Herisau hat neue Besitzer und eine neue Geschäftsleitung. Geschäftsführer ist Michael Fuhrer, Präsidentin des Verwaltungsrats ist Andrea Meyer und Dominik Hauser ist Mitglied des Verwaltungsrats. Diese drei sind bereits Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsführung der Hänseler AG. Denn: Erst kürzlich ging die Apotheke im Rahmen einer Nachfolgelösung in den Besitz des Pharmaunternehmens über.

In einer Medienmitteilung bezeichnet Dominik Hauser, CEO der Hänseler AG, die Transaktion als Win-win-Situation. «Wir können damit die gebündelten Ressourcen, das Know-how, Produkte sowie Dienstleistungen beider Unternehmen zur Verfügung stellen.»

Eiche gibt es seit 1832

Die Apotheke zur Eiche ist ein traditionsreiches Unternehmen. Sie wurde 1832 gegründet, als Apotheken die Mehrheit der Arzneimittel selbst herstellten. Den Namen «Apotheke zur Eiche» bekam sie im Jahr 1941, als sie Joachim Fortunatus Meyer kaufte. 1991 übernahm Elisabeth Baudenbacher-Meyer das Geschäft in der zweiten Generation. Bis Ende Juli 2022 blieb die Apotheke im Besitz der Familie Meyer. Baudenbacher-Meyer ist per Ende Juli aus dem Geschäft ausgeschieden.

Michael Fuhrer, Leiter Finanzen der Hänseler AG Bild: PD

Die Hänseler AG wurde 1964 als Produktions- und Handelsunternehmen in Herisau gegründet. Heute hält die Steinegg Stiftung die Mehrheit der Aktien. Michael Fuhrer ist CFO der Hänseler AG und hat ad interim die Geschäftsleitung der Apotheke übernommen. Für das Unternehmen sei die kurze Distanz zur Apotheke interessant gewesen, so Fuhrer. «Ausserdem arbeiten wir seit Jahrzehnten eng zusammen.» Etwa habe die Apotheke 2014 den Vertrieb der von Hänseler hergestellten Cannabis-Produkte ermöglicht.

Der Besitzerwechsel werde in einem ersten Schritt wenig verändern, sagt Michael Fuhrer. «Erst wollen wir der Apotheke zu alter Blüte verhelfen.» Die 20 bisherigen Mitarbeitenden bleiben in der Apotheke angestellt. Man habe bereits früh kommuniziert, dass es keine Entlassungen geben würde. Fuhrer sagt: «Der Besitzerwechsel wurde gut aufgenommen. Die Stimmung im Team ist ausgezeichnet, die Angestellten sind hoch motiviert.» Das Personal soll künftig gar ausgebaut werden, ab Dezember wird eine neue Apothekerin die Geschäftsführung übernehmen.

Es soll investiert werden

Auch will die Hänseler Holding AG in die Infrastruktur der Apotheke der Eiche investieren. Denn sie stellt seit jeher selbst Medikamente her. Dieser Bereich sowie das Labor sollen renoviert und modernisiert werden, so Fuhrer. Denn die Apotheke hat für das Pharmaunternehmen den Reiz, dass die Produktion flexibler und günstiger ist als im Grossunternehmen mit 135 Mitarbeitenden, welches strikte nach Pharma-Richtlinien arbeitet. Fuhrer erklärt: «Die Hänseler AG ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, Mittel- bis Grossaufträge abzuwickeln. Künftig könnten wir Kleinst-Aufträge der Apotheke übergeben.»

Für die Hänseler AG wird der Direktvertrieb ein neuer Geschäftsbereich. Gleichzeitig öffne dies neue Vertriebswege. Michael Fuhrer sagt, dass man einerseits eine grössere Nähe zu den Kundinnen und Kunden gewonnen habe und besser spüre, welche Produkte gefragt sind. Andererseits könne man nun über die Apotheke Grosskunden wie Spitäler und Altersheime beliefern. Das war der Hänseler als Pharmaunternehmen bisher nur bedingt möglich, sagt Fuhrer.