Nach Streit im Reha-Zentrum Lutzenberg: Zwei Bewohner verletzt Am Montagabend ist es in Lutzenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 27-Jähriger und ein 37-Jähriger mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Das Rehabilitationszentrum Lutzenberg unterstützt Menschen mit einer Sucht-Thematik Bild: Hanspeter Schiess

(pd/wec) Am Montagabend ist im Rehabilitationszentrum in Lutzenberg ein Streit zwischen mehreren Bewohnern eskaliert. Dies gab die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung bekannt. Laut Sprecher Anton Sonderegger wurde um 19.40 Uhr die Kantonale Notrufzentrale über den Vorfall informiert. «Daraufhin rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei aus, trennten die Streitenden voneinander und brachten so die Situation wieder unter Kontrolle», sagt Sonderegger.

An der Auseinandersetzung beteiligt waren drei Schweizer im Alter von 25, 27 und 37 Jahren. Der 27-Jährige erlitt eine Fussverletzung, der 37-Jährige wurde im Gesicht verletzt. Beide Kontrahenten mussten ärztlich behandelt werden. Der 25-jährige sowie der 27-jährige Mann wurden in Haft genommen.

Zur Ursache des Streits kann die Ausserrhoder Kantonspolizei noch keine Angaben machen. Die genauen Umstände werden derzeit untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet.