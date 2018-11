Fehler in Unterlagen entdeckt: Abstimmung über Gemeindeordnung von Bühler wird verschoben In Bühler hätte am Sonntag über die teilrevidierte Gemeindeordnung abgestimmt werden sollen. Der Regierungsrat hat nun aber eine Stimmrechtsbeschwerde gutgeheissen. Der Grund sind inhaltliche Fehler im Abstimmungsbüchlein.

In Bühler kann am Sonntag nicht über alle geplanten Vorlagen abgestimmt werden. (Archivbild: Mareycke Frehner)

(pd/maw) Die Gemeinde Bühler kann am Sonntag, 25. November, nicht wie geplant über eine Teilrevision der Gemeindeordnung abstimmen. Die in der Übersicht dargestellten Änderungen der Gemeindeordnung weichen teilweise vom Lauftext der Gemeindeordnung im selben Abstimmungsbüchlein ab, wie die Ausserrhoder Kantonskanzlei mitteilt. Deshalb reichte ein Stimmbürger Abstimmungsbeschwerde beim Regierungsrat ein.

Der Regierungsrat hat nun festgestellt, dass für die Stimmberechtigten keine verlässliche Abstimmungsvorlage vorliegt. Eine rechtzeitige Behebung der Mängel ist nicht mehr möglich. Daher weist der Regierungsrat den Gemeinderat Bühler an, die entsprechende Abstimmung auf später zu verschieben, wie es weiter heisst.

Einer der Kernpunkte der teilrevidierten Gemeindeordnung ist das Stimmrecht für ausländische Staatsangehörige, welche in der Gemeinde wohnhaft sind. Auch wären die ausländischen Staatsangehörigen bei Annahme der Gemeindeordnung in Gemeindebehörden wählbar, sofern sie seit zehn Jahren in der Schweiz und davon seit fünf Jahren im Kanton wohnen und ein entsprechendes Begehren stellen.

Über den Voranschlag 2019 der Gemeinde Bühler kann laut Mitteilung ordentlich am 25. November 2018 abgestimmt werden.