Nach erstem Corona-Virus-Fall in Appenzell Ausserrhoden: Drei weitere Fälle in Abklärung In Ausserrhoden gibt es einen bestätigten Fall des Virus. 60 Anlässe wurden einer Risikoanalyse unterzogen.

Die Medienkonferenz zum Corona-Virus mit Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, Yves Noël Balmer, Regierungsrat, Franziska Kluschke, Kantonsärztin, und Franz Bach, Leiter ad interim Amt für Gesundheit, hat TVO live übertragen. Bild: Jesko Calderara

Überrascht sei sie nicht, dass das Corona-Virus nun auch Ausserrhoden erreichte, sagte Kantonsärztin Franziska Kluschke vor den Medien. Der Kanton berief kurzfristig eine Pressekonferenz ein, nachdem am Donnerstagabend bekannt geworden war, dass eine 50-jährige Frau aus Teufen positiv auf das Virus getestet worden war. Das Ergebnis des Referenzlabors in Genf liegt mittlerweile vor. Dieses bestätigt die erste Ansteckung in Appenzell Ausserrhoden. Kluschke sagt:

«Die Frau zeigt nur leichte Symptome, und diese sind bereits rückläufig.»

Der Patientin gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie befindet sich zu Hause. Diejenigen Personen, mit welchen sie während der 48 Stunden zuvor in Kontakt stand, wurden ausfindig gemacht und stehen ebenfalls an deren Wohnort unter Quarantäne. Die Kantonsärztin betonte, dass dies reine Vorsichtsmassnahmen seien.

Symptome zeigten jene Personen nicht. Es handelt sich um drei, die im Kanton wohnhaft seien. Diese gelten dementsprechend als Verdachtsfälle für weitere Ansteckungen in Ausserrhoden. Die übrigen Personen, die sich mit der 50-Jährigen trafen, wohnen nicht im Appenzellerland. Sie werden durch die Gesundheitsdepartements ihrer Kantone betreut.

Weitere Ansteckungen sind wahrscheinlich

Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, betonte, dass es für die Bevölkerung keinen Grund zur Verunsicherung gibt. «Wenn man die vom Bundesamt für Gesundheit geforderten Hygiene- und Verhaltensregeln befolgt, muss man keine Angst haben.» Allerdings sei davon auszugehen, dass es zu weiteren Ansteckungen kommen wird.

Kluschke skizzierte, dass bei einer Ausdehnung des Virus der Lebensstil dementsprechend angepasst werden müsse. Will heissen: soziale Distanz einhalten, bei Stosszeiten auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verzichten und wenn möglich von zu Hause aus arbeiten. Gefährdet sind vor allem ältere Personen oder solche, die an einer chronischen Erkrankung leiden.

Verbreitung des Virus verlangsamen

Noch sind verschärfte Schutzmassnahmen jedoch nicht angeordnet. Der Bundesrat hat sämtliche Veranstaltungen ab 1000 Personen bis Mitte März verboten. Bei solchen zwischen 150 und 999 erfolgt eine Risikobeurteilung durch den Kanton. Diese geschieht via Online-Formular über die Website www.ar.ch/corona. Veranstalter beantworten Fragen über die Grösse des Anlasses, ob er draussen oder drinnen stattfinden soll und welche Besuchergruppen erwartet werden.

Gemäss Franz Bach, Leiter ad interim des Amtes für Gesundheit, wurde bislang bei rund 60 Anlässen eine solche Risikobeurteilung durchgeführt. «Eine Beurteilung von unserer Seite entspricht einem grossen Bedürfnis der Veranstalter», so Bach. Es werde geschätzt, wenn anschliessend ein Austausch per Telefon erfolgt, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

Bach betonte weiter, dass nicht grundsätzlich Bewilligungen erteilt oder Verbote ausgesprochen werden. Man setze auf Eigenverantwortung. «Allerdings behalten wir uns bei einer negativen Risikobeurteilung vor, sollte der Veranstalter auf der Durchführung beharren, eine Verfügung für ein Verbot zu erlassen.»

Balmer führte aus, dass man bislang auf sehr viel Wohlwollen auf Seiten der Veranstalter gestossen ist. Das Verständnis sei gross. «Wir haben nur sehr wenig Unmut erfahren», so der Regierungsrat. Viele hätten sich telefonisch mit dem Departement Gesundheit und Soziales in Verbindung gesetzt. «Das schätzen wir sehr, sind aber an die Grenzen unserer Ressourcen angelangt.»

Viele Mitarbeitende, sogar das Departementssekretariat, hätten am Wochenende durchgearbeitet. Der Eindämmung des Corona-Virus wird ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Das Ziel: Die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Vor einer Woche hat die Regierung beschlossen, aus diesem Grund einen kantonalen Führungsstab einzusetzen. Dieser verfolgt in erster Linie ein koordiniertes Vorgehen und die Sicherstellung der Kernaufgaben in der Regierung und der Kantonsverwaltung – trotz aller Vorsichtsmassnahmen.

Schutzmassnahmen in öffentlichen Anstalten

Auswirkungen hat das Corona-Virus auch auf den Betrieb in der Strafanstalt Gmünden. Um den Betrieb sicherzustellen, wurden verschiedene Massnahmen ergriffen. Diejenigen Gefangenen, die während der Woche in aussen liegenden Werkstätten gearbeitet haben, werden dies vorübergehend nicht mehr tun und innerhalb der Gebäude des Gefängnisses Gmünden bleiben. Ebenso werden bis auf weiteres keine Freigänge (Ausgang/Urlaub) oder Besuche bewilligt. Die Freigänge können jedoch nachgeholt werden.