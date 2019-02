Nach erneuter Niederlage in den Playoffs: Für den SC Herisau steigt der Druck

Der Nachwuchsverbund EC Wil/SC Herisau und die Nachwuchsabteilung des EHC Uzwil haben eine Zusammenarbeit auf den Stufen Moskito und Mini beschlossen. Seit der Saison 2015-2016 arbeiten die beiden Nachwuchsabteilungen des EC Wil und des SC Herisau in einem Verbund zusammen, und ab der Stufe Moskito werden die Mannschaften gemeinsam gemeldet. Dabei behalten die Jugendlichen ihre Clubzugehörigkeit, trainieren und spielen aber zusammen an den beiden Standorten im Verbund. Eine schon länger gewünschte Zusammenarbeit mit dem EHC Uzwil ist bisher nicht zu Stande gekommen.

Angetrieben durch die sportlichen Erkenntnisse aus der laufenden Saison sowie mit Blick in die Zukunft, haben sich die neuen Verantwortlichen der drei Nachwuchsabteilungen in den vergangenen Wochen zu Gesprächen getroffen, um eine Zusammenarbeit zu definieren. Das erklärte Ziel aller Beteiligten ist es, den Jugendlichen auf allen Stufen eine dem Entwicklungsstand entsprechende Spielmöglichkeit anzubieten, sie dadurch zu fördern und länger im jeweiligen Stammverein zu halten, im besten Fall bis hin zur Integration in die Aktivmannschaften. Durch die nun beschlossene Zusammenarbeit für die Saison 2019-2020 könne ein grosser Schritt hin zu diesem Ziel gemacht werden, heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung der drei Eishockeyvereine.

Aufgrund des breiteren Kaders sei es nun möglich, Mannschaften auf folgenden Stufen zu melden: Moskito Top und A, Mini Promo und A, Novizen Top und Junioren Top. Für Perspektivenspieler bestehe im Verbund eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit den Rapperswil-Jona Lakers, welche den Schritt zu den elitären Stufen Novizen Elite und Junioren Elite B ermöglicht. Auf den Stufen Hockeyschule, Bambini, Piccolo und Moskito B arbeiten die Vereine wie bisher autonom. Wo sinnvoll oder den Kadergrössen geschuldet, soll aber auch auf diesen Stufen eng zusammengearbeitet werden. Sie seien überzeugt, mit diesem Schritt ein optimales Angebot für die Jugendlichen und den Eishockeysport in der Region zu schaffen, schreiben die Clubverantwortlichen. (pd/red)