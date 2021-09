Innerrhoden Ruhestand nach 30 Jahren: Feuerwehr Appenzell weiht neues Tankfahrzeug ein Der Unimog stand 30 Jahre lang zuverlässig im Einsatz. Sein Nachfolger, der MAN, wird am Samstag eingeweiht.

Der Unimog hat so manche Leben gerettet. Bild: Feuerwehr Appenzell

Nach 30 Jahren geht das Tanklöschfahrzeug Unimog in den Ruhestand. Morgen Samstag weiht die Feuerwehr Appenzell den Nachfolger, den MAN der Firma Feumotech AG, ein.

Unter dem damaligen Kommandanten Willy Keller wurde der Unimog 1991 angeschafft. In seiner Zeit hat er so manchen Einsatz im inneren Landesteil des Kantons Appenzell Innerrhoden absolviert. Der Unimog sei klein, leicht, und besonders geländefähig, sagt Andreas Fässler, Kommandant der Feuerwehr Appenzell, So wurde er immer wieder für die Strassenrettung eingesetzt, um Menschen aus Autowracks zu schneiden. Fässler sagt: «Er hat viele Leben gerettet.»

Vom Güllekasten bis zur Appenzeller Bahn



Feuerwehrkommandant Andreas Fässler. Bild: Selina Schmid

Der Unimog wurde für alles mögliche eingesetzt. 1993 beispielsweise half er, als 1993 eine Kuh aus dem Güllekasten gezogen werden musste. Ein Jahr später half er, den Brand eines Bauernhofs im Bezirk Schwende zu löschen. 2000 fuhr ein Mehltankwagen in die Appenzeller Bahn. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Auch hier stand der Unimog im Einsatz.

Valentin Inauen ist alt Kommandant der Feuerwehr Appenzell. Er erinnert an die Feuerwehrübung im alten Berggasthaus Ruhesitz, oberhalb von Brülisau. Aus der ganzen Schweiz reisten Feuerwehrleute an um in der Risi den Ernstfall zu üben. Weil das Gelände so unwegig war, kam nur der Unimog als Tanklöschfahrzeug in Frage.

Viel hat sich geändert, doch die Feuerwehr ist die gleiche

Inauen erzählt, wie sich die Feuerwehr in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. Etwa das Alarmschlagen ist heute einfacher, denn alle Feuerwehrleute haben ein Mobiltelefon oder einen Pager. «Früher alarmierte man die Feuerwehrmänner über das Festnetztelefon. Wer nicht zu Hause war oder den Anruf verpasste, der bekam das schlicht nicht mit.»

Verändert habe sich auch die Gesellschaft, meint Valentin Inauen. Einerseits hat die Feuerwehr heute Feuerwehrfrauen – vor 30 Jahren undenkbar. Und der Verein Feuerwehr ist heute weniger wichtig als noch vor 30 Jahren. Valentin Inauen sagt:

«Damals war in der Gesellschaft weniger los. Das hat die Feuerwehr zu einem Träger des Alltags gemacht.»

Der neue MAN (Bild) ersetzt den Unimog nach 30 Jahren Einsatz. Bild: Selina Schmid

Mit der zunehmenden Automatisierung brauchte die Feuerwehr aber auch weniger Leute. Einst hatte Appenzell über 120 Feuerwehrleute, heute sind es etwa 80. Doch Valentin Inauen sagt: «Die Feuerwehr ist heute wie vor 30 Jahren grundsätzlich die gleiche: Man hat die gleichen Ziele, Einstellung und denselben Enthusiasmus für die Sache.»

Der Neue ist schwerer, grösser, moderner

In seinen unzähligen Einsätzen hat der Unimog nun minimal Schaden genommen. Die meiste Zeit stand er still im Depot, was für ein Fahrzeug schädlicher sei, so Kommandant Andreas Fässler. Nach 30 Jahren macht sich Rost bemerkbar, die Leitungen wurden dünnwandig. Fässler sagt: «Bei der Feuerwehr können wir mit dem Ersatz nicht warten, bis das Fahrzeug kaputt ist.»

Der Nachfolger von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg kostet die Feuerwehr rund 350’000 Franken. Der MAN ist mit der neuesten Technik ausgestattet, mit 13 Tonnen schwerer als der Unimog und hat mehr Raum für Wasser und Löschmaterial. Fahrerchef Philipp Neff war zuständig, verschiedene Fahrzeuge zu prüfen. Er sagt:

«Wir konnten alle Vorzüge des Unimog mitnehmen und ausbauen.»

Der Unimog ist bereits an einen Angehörigen der Feuerwehr verkauft. Wegen seiner Geländetauglichkeit ist es ein praktisches Fahrzeug, erzählt Neff. Häufig würden alte Unimog-Fahrzeuge zu Wohnmobilen umfunktioniert. Andreas Fässler meint, der Abschied sei kurz und schmerzlos gewesen. «Bei der Feuerwehr verabschieden wir nicht das alte Tanklöschfahrzeug, sondern feiern das neue.» Morgen Samstag ist es so weit. Nach einem Begrüssungsapéro wird der MAN durch Standespfarrer Lukas Hidber gesegnet. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und ist öffentlich.