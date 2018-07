Mitfiebern mit der Nationalmannschaft In einigen Herisauer Bars wurde am Mittwoch gemeinsam das Spiel Schweiz gegen Schweden geschaut. Alessia Pagani

Fussball-WM Wie überall im Land fieberten gestern auch in Herisau die Fans wie hier in der Amadeus Bar mit der Schweizer Nationalmannschaft mit. Die Unterstützung half jedoch nichts. Das Team von Trainer Vladimir Petkovic unterlag Schweden 0:1 (0:0) und scheidet in den Achtelfinals aus.