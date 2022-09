Musikwettbewerb Jazz-Harmonien und poppiger Chanson aus dem Appenzellerland: BandXost geht in die 17. Runde Dieses Jahr treten zwei junge Musiktalente aus Heiden und Herisau bei bandXost an. Wie es zu einem afrikanischen Künstlernamen kam, welche Rolle Kaffee bei der Inspiration spielt und was sie sich von der Teilnahme versprechen, erzählen sie im Gespräch.

Morgen Samstag findet die erste Qualifikationsrunde von bandXost im «Dä Dritt Stock» in Herisau statt. Beim Bandwettbewerb sind dieses Jahr zwei Acts aus dem Appenzellerland dabei: der 18-jährige Paul Marschke aus Heiden und die 24-jährige Lea von Mentlen aus Herisau. Die beiden treten unter den Künstlernamen «Paul Palud» und «Kisanii» an und müssen sich in den Qualifikationsrunden gegen eine Konkurrenz aus den Genres Rock, Punk, Pop und Hip-Hop durchsetzen.

Paul Marschke («Paul Palud»)

Paul Marschke lässt gerne die Inspiration von Kaffee in seine Musik einfliessen. Bild: Tobias Hug

Wie lange machen Sie schon Musik?

Paul Marschke: Seit meiner Kindheit. Ich habe meine klassische Klavierausbildung an der Musikschule Heiden absolviert. Nebst den obligatorischen Übungsstücken von Mozart, Bach und Co wurde immer auch meine eigene Improvisation gefördert, welche mir für meine Musik sehr wichtig ist. Das Gitarrespielen habe ich mir selber beigebracht.

Was hat es mit Ihrem Künstlernamen auf sich?

«Paul Palud» (Aussprache: Paul Palü) leitet sich von meinem Vornamen und der südfranzösischen Ortschaft La Palud-sur-Verdon ab. Als Kind war ich oft dort in den Ferien und ziehe bis heute Inspiration aus diesen schönen Erinnerungen.

Wie würden Sie Ihren Musikstil beschreiben?

Als eine bunte Mischung aus Chanson mit Jazz- und Blueseinflüssen sowie einer Pop-Note. Meine reinen Klavierlieder würde ich als impressionistisch einstufen. Sprich, der Aufbau der Lieder ist weniger klassisch, sondern es geht mehr um Emotionen. Manche Stücke klingen auch experimentell.

Was inspiriert Sie beim Musikmachen?

Vielfach inspirieren mich der französische Komponist Claude Debussy und Musikschaffende aus dem Jazzbereich. Ausserdem lasse ich meine Leidenschaft für Text und Wortspiele als Chansons in meine Musik einfliessen. Auch die Stimmung in Kaffeehäusern und die Eigenschaften von Kaffee prägen meine Lieder.

Wieso haben Sie sich entschieden, bei bandXost teilzunehmen?

Die befreundeten Musiker von Cutting Curves (Finalband von bandXost 2021) haben mich zur Teilnahme ermutigt. Auch falls ich den Wettbewerb nicht gewinnen sollte, kann ich viel vom Austausch mit den anderen Teilnehmenden sowie von der Kritik der professionellen Jury profitieren.

Wie haben Sie sich auf den Wettbewerb vorbereitet?

Ich übe viel zu Hause, wo ich mir eine Art kleinen und schallisolierten Proberaum gebaut habe. Oft nutze ich auch die Musikzimmer der Kantonsschule Trogen, da uns dort gute Instrumente zur Verfügung gestellt werden. Ausserdem habe ich mich mit meiner langjährigen Musiklehrerin zum Wettbewerb beraten und ausgetauscht. Sie sagte mir etwa, dass ich meinen Fokus auf das Klavier als mein Hauptinstrument legen soll.

Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie sich gegen 52 andere Acts durchsetzen, was ist Ihre Strategie?

Verglichen mit den anderen Musikerinnen und Musikern aus meiner Qualifikationsrunde bin ich stilistisch eher ein Exot. Aber ich sehe das als Vorteil und setze auf meine musikalische Vielfalt. Die drei Lieder während meiner 15-minütigen Spielzeit müssen sitzen und die Jury überzeugen.

Lea von Mentlen («Kisanii»)

Lea von Mentlen beschreibt ihre Musik als Pop mit mehr Farbe und Jazz-Einfluss. Bild: PD

Wie lange machen Sie schon Musik?

Lea von Mentlen: Angefangen mit Musik habe ich mit acht Jahren im Kinderchor Herisau. Seit meinem zwölften Lebensjahr nehme ich Gesangsunterricht und jetzt studiere ich im dritten Jahr Jazz-Gesang an der Zürcher Hochschule der Künste.

Was hat es mit Ihrem Künstlernamen auf sich?

Kisanii ist Swahili und bedeutet so viel wie «künstlerisch». Es war mein Blauringname. Ich wurde von vielen so genannt und ich finde die Bedeutung sehr schön und passend. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, ihn auch zu meinem Künstlernamen zu machen.

Wie würden Sie Ihren Musikstil beschreiben?

Ein bisschen wie Pop, aber mit mehr Farbe, könnte man dazu sagen. In meinen Harmonien hört man den Jazz-Einfluss von meinem Studium. Mir gefällt Musik, die nicht nur aus «blutten» Dreiklängen besteht. Ich versuche, das auch in meinen Songs umzusetzen.

Was inspiriert Sie beim Musikmachen?

Meine Lieder schreibe ich meist über Beobachtungen, ich nehme viel Inspiration aus der Natur. Ein Idol habe ich nicht beim Musizieren, aber viele Personen aus meinem Umfeld, die mich beeinflussen und inspirieren. Meine Gesangslehrerin Yumi Ito hat mich zum Beispiel sehr geprägt.

Wieso haben Sie sich entschieden, bei bandXost teilzunehmen?

Ich bin nun schon zum fünften Mal dabei (lacht). Dieses Jahr aber mit dem Unterschied, dass ich nicht mit einer Band, sondern alleine auftreten werde. Ich bin schon sehr nervös deswegen, aber ich sehe es als Herausforderung für mich selbst: Ich nehme Teil mit dem Ziel, ein zufriedenstellendes Soloprojekt darzubieten.

Wie haben Sie sich auf den Wettbewerb vorbereitet?

Mit der Vorbereitung habe ich schon lange angefangen und auch Lieder eigens für den Auftritt bei «bandXost» geschrieben. Aber bis zu meinem Auftritt am 8. Oktober gibt es noch einiges zu tun. Ich muss mich zum Beispiel noch entscheiden, mit welchen Instrumenten ich auftreten will.

Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie sich gegen 52 andere Acts durchsetzen, was ist Ihre Strategie?

Zu gewinnen ist nicht mein Fokus, dementsprechend habe ich nicht wirklich eine Strategie. Mir geht es mehr darum, dass ich mich der Herausforderung stelle und das alleine als Solokünstlerin durchziehe. Zudem freue ich mich auf die Rückmeldung der Jury, ihre Tipps sind viel wert.