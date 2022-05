Musik «Sönd Willkomm» z Urnäsch: Stimmiges und Fröhliches am 20. Appenzeller Striichmusigtag Nach zwei Jahren Pause erklangen in den Urnäscher Restaurants am letzten Samstag im April, wie jeweils zuvor, die vertrauten Klänge verschiedener Musikformationen. Corona war vergessen, die Masken auch. Es galt nach Wunsch wieder der Händedruck.

Die vierte und fünfte Generation würdigt Ueli Alder. Bild: Esther Ferrari

Den Striichmusigtag einstimmen dürfen seit Jahren die Jungformationen. Dieses Jahr spielte über Mittag die Familienkapelle Höhigruess im Restaurant Krone. Verschiedene Gäste besuchten um diese Zeit bereits im Appenzeller Museum die Sonderausstellung der Alder Dynastie «Urnäscher Striichmusig».

Abgestimmt auf dieses Thema war das Kirchenkonzert «100 Jahre Ueli Alder» am frühen Samstagnachmittag in der evangelischen Kirche. Die Plätze waren alle besetzt. Leider fing es an, zu regnen, während die Leute die Musik genossen, sodass «Hannes vo Wald» auf seinen Stelzen, der die Besucher beim Verlassen der Kirche überraschte, den Schirm aufspannen musste. Er verteilte Biberli. Die Gäste waren noch gänzlich erfüllt von den herrlichen Appenzeller Klängen des Konzertes.

Die Alder Nachkommen der vierten und fünften Generation hatten Bekanntes und weniger Bekanntes von ihrem Vater und Grossvater (1922 bis 2014) gespielt. Aufnahmen von ihm, der mit seiner fröhlichen, einfachen Art die Menschen noch im hohen Alter begeisterte, waren auf einer Leinwand zu sehen. Der Landwirt und Musiker von der Osteregg oberhalb Urnäsch hatte die Appenzeller Streichmusik stark mitgeprägt. Er spielte verschiedene Instrumente, vor allem die Geige. Er galt als Inbegriff eines Appenzeller Geigers. Sein Lächeln ging rund um die Welt. Über 30 Male war er mit den «Aldere» in Amerika.

Während 50 Jahren trat sein Sohn Hansueli zusammen mit ihm in der gleichen Formation auf. Hansueli erzählte zwischen verschiedenen Stücken lustige Episoden seines Vaters. Einmal fiel Ueli, mit Erwin Alder, als es in Strömen regnete, nach einem Auftritt beim Verlassen des Gebäudes, samt den Instrumenten in einen einen Meter 20 tiefen Wasserteich. Der Stoff ihrer braunen Hosen hatte sich vollgesaugt.

«70 Jahre Walter Alder» CD Taufe

Die Osteregg kommt in Ueli Alders Kompositionen oft vor. Hier hat er zuerst gewohnt, oberhalb «vom Strüssler», wo er mit seiner Familie, vier Buben und vier Mädchen, lebte. Seine Kompositionen widmen sich oft dem Alltag: «Nems hender Bee vöre», «Met de Grosschend im Rossfall», «Landsgmend Morge». Nach Jahren hat Ueli seiner Frau Elise, die für ihn den Stall besorgte, alle Arbeiten in Haus und Hof erledigte, ein Stück geschrieben «En Walzer för mini Frau».

Auch Sohn Walter benennt in seiner neuesten CD verschiedene Stücke nach Menschen, die ihm nahestehen: «Sutters Brigitte macht Gerstesoppe», «D Josephine macht uf». Bei Brigitte handelt es sich um die Schwägerin, bei Josephine um seine Enkelin. Im Rekadorf stellten die «Alder Buebe» mit Willi Valotti einige dieser Stücke vor,

Wenn das Leben wieder erwacht

In acht verschiedenen Lokalen wurde gespielt und gesungen. Rund 500 Personen hatten Plätze reserviert. Feines Essen wurde überall serviert. Ein Bus brachte die Besucher nach Wunsch von einem Restaurant zum anderen. In der Eventküche spielte die Streichmusik Edelweiss, in der «Krone» die Streichmusik Alder, im «Löwen» Echo vom Säntis, im «Engel» Frauestriichmusig-Trio, im «Kreuz» die Brandhölzler Striichmusig. Im Restaurant Schönau freuten sich die Besucher über die Vielseitigkeit und den Schwung von Appenzeller Echo.

Überall herrschte eine fröhliche Stimmung. Es gab verschiedene Gesangseinlagen. Das Jodelchörli Urnäsch, mit seinen Zäuerli, wurde überall freudig erwartet. Auch zarte Frauenstimmen waren zu hören. Im WPZ (Wohn- und Pflegezentrum Au) eroberten die fünf jungen hübschen Trachtenfrauen von der Striichmusig Vielsaitig die Herzen der Bewohner und der Gäste.

Zu später Stunde brach einem der Hackbrettspieler eine Rute. Er soll zum Schluss nur mit einer Hand gespielt haben. «D Ruete vebroche» heisst ein bekanntes Appenzeller Musikstück.