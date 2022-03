Mountainbike «Wenn es aufwärts geht, mag ich es weniger»: Dario Keller steht vor seiner ersten Saison als Downhill-Biker des U19-Natikaders Der Appenzeller Dario Keller startet am ersten Aprilwochenende in Kroatien in die Saison im Downhill-Biken. Mit Mut, Fahrgefühl und der richtigen Linienwahl strebt der bald 18-Jährige Siege sowie die Teilnahme an internationalen Meisterschaften an.

Pushen vom Start bis ins Ziel: Downhill ist die Leidenschaft von Dario Keller. Bild: PD

Von der Startrampe aus ist weit unten die tiefblaue, im Sonnenlicht glitzernde Adria zu sehen. Für den fantastischen Ausblick wird Dario Keller jedoch kaum Augen haben. Sein Puls wird hochschnellen, wenn er am ersten Aprilwochenende mit seinem Downhill-Bike auf das Startsignal wartet. Der Fokus des bald 18-Jährigen aus Appenzell wird auf die 1350 Meter lange Strecke gerichtet sein. Vor ihm liegt eine Schussfahrt bis ins 245 Höhenmeter tiefer gelegene Ziel im Hafen der Kleinstadt Veli Losinj. Für Dario Keller beginnt auf der kroatischen Insel Losinj eine neue Saison als Downhill-Biker. Die erste, seit er ins U19-Nationalteam von Swiss Cycling aufgenommen worden ist.

Die Strecke von Veli Losinj aus der Sicht des Fahrers. Youtube

Schanzen im Garten gebaut

Im Mai wird Dario Keller 18 Jahre alt. Er absolviert bei Geoinfo in Herisau das zweite Lehrjahr zum Systemtechniker EFZ. Zum Biken kam er durch die ein Jahr ältere Schwester Nina und den Vater. Als er in der vierten Klasse war, fuhr er das erste Cross-Country-Rennen, später sass er gelegentlich bei Radquer-Wettkämpfen im Sattel. Dario Keller sagt:

Dario Keller. Bild: Mea McGhee

«Strassenrennen bin ich noch nie gefahren, das wäre mir zu langweilig.»

Spektakulär muss es also sein. Und so erstaunt es nicht, dass die Mutter erzählt, der ganze Garten ums Haus sei früher mit selbst gebauten Schanzen vollgestellt gewesen und der Rasen von Reifenspuren gezeichnet.

Tempo beträgt bis zu 75 km/h

Als Belohnung für gute Trainings nahm Vater Markus Keller den Sohn jeweils mit in den Bikepark, wo Dario mit dem Enduro-Bike, «Fully» genannt, erste Erfahrungen im Downhill machte. Inzwischen benutzt er ein spezielles Downhill-Bike, das noch besser gefedert ist. Doch weshalb der Wechsel vom Cross-Country zum Downhill? «Ich bin technisch stark, vor allem in den Abfahrten. Wenn es aufwärts geht, mag ich es weniger», sagt Dario Keller und schmunzelt.

Zwei, drei Meter hoch gehen die Sprünge und rund 20 Meter weit, das Tempo beträgt bis zu 75 km/h. «Ich brauche das Adrenalin», beschreibt der Appenzeller eine Faszination seines Sports. Konzentration, Linienwahl, Kraft, Risiken richtig einschätzen, alles Faktoren, die Einfluss auf die Leistung im Rennen gegen die Uhr haben. Man müsse während des Laufs voll pushen, zwischen zwei und vier Minuten lang.

Am ersten Aprilwochenende gastiert der iXS European Downhill Cup erstmals auf der kroatischen Insel Losinj. Das Rennen ist der Saisonauftakt der 20. Rennserie unter diesem Namen. Der Startschuss in die Saison erfolgt einen Monat früher als in anderen Jahren. Auch für Dario Keller aus Appenzell ist es die erste Möglichkeit, nach der Off-Season ein Rennen mit dem Downhill-Bike zu bestreiten.

Vater ist Chauffeur, Mechaniker, Organisator und Videocoach

Das Downhill-Bike ist speziell gut gefedert. Bild: Mea McGhee

Dario Kellers Leidenschaft für Downhill ist ein Familienprojekt. Der Vater, einst in der NLB für den SC Herisau im Einsatz, ist Chauffeur, Mechaniker, Organisator und Videocoach in Personalunion. In einem Ordner sammelt er alle Unterlagen der bevorstehenden Saison: Gut zehn Rennwochenenden umfasst diese, die meisten Wettkämpfe finden im Ausland statt. Für die Reisen setzen Kellers Ferientage ein. Im Gepäck drei Bikes, Ersatzpneus, zusätzliche Federgabel, Werkzeug und Schulstoff. An jeder Destination steht zunächst ein freies Training auf dem Programm. Dario Keller sagt:

«Ich nehme mir eine grobe Linie vor. Erst beim Befahren zeigt sich, ob sie machbar ist.»

Am zweiten Trainingstag wird die Strecke mehrmals befahren, die Athleten stoppen an Schlüsselstellen, geben einander Tipps. Die Downhill-Szene sei wie eine Familie, findet Mutter Alexandra. Sie ist nur selten an Rennen dabei, sie sei viel zu nervös, wenn der Sohn die Hänge hinab rase.

Helm mit Vollvisier, Rücken- und Brustpanzer, Handschuhe und Knieschoner sind vorgeschrieben. Schürfwunden nach Stürzen gehören dazu, eine Hirnerschütterung war Dario Kellers schwerste Verletzung bisher. Was die Kraft betrifft, könne er noch zulegen, findet der 1,85 cm grosse Sportler. Er absolviert wöchentlich fünf bis sechs Trainingseinheiten: Kraftübungen mit Eigengewicht und einer Langhantel im Keller, Sprints für die Schnellkraft, Ausdauer mit dem Rennvelo, Techniktraining mit dem Enduro-Bike. Da er jetzt im Natikader steht, kommen zum individuellen Training die Zusammenzüge im Velodrom in Grenchen hinzu. Selektioniert wurde er aufgrund der Resultate, eines Leistungs- und eines Techniktests. Als Kaderathlet hat er diese Saison einen sicheren Startplatz im Weltcup der Junioren. Gefragt nach seinen Zielen, nennt Dario Keller Siege bei nationalen Rennen sowie die Teilnahme an den Europa- und Weltmeisterschaften. Olympisch ist Downhill nicht.

Zurück zum Ablauf eines Rennwochenendes: Am zweiten Tag kann die Strecke im Nonstop-Training befahren werden. Dann folgt das Qualifying, das über die Startreihenfolge bestimmt. Mut, Balance, Fahrgefühl und das Lesen der Strecke nennt Dario Keller Fähigkeiten, die er für seinen Sport mitbringt. Er wird sie dieses Wochenende ein erstes Mal einsetzen, wenn er über die steinige Strecke im Pinienwald oberhalb von Veli Losinj pedalt, über Steinmäuerchen springt und nach dem urbanen Schlussteil das Ziel am glitzernden Meer erreicht.