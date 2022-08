MOTORSPORT Ohrenbetäubende Auspuffe, nostalgischer Fahrspass und hochkarätige Gäste am Bergsprint Walzenhausen Dieses Wochenende fand der sechste historische Bergsprint von Walzenhausen nach Lachen statt. Die Freude der Besuchenden und Teilnehmenden war trotz des wechselhaften Wetters gross.

Oldtimer verschiedenster Jahrgänge nahmen am Bergsprint teil. Bild: Tobias Hug

Zwei-, drei- oder vierrädrige Oldtimer aller Epochen, glänzende Boliden in allen Farben und Formen und eine motorisierte Badewanne rasten am Wochenende über die Bergstrasse von Walzenhausen nach Lachen. Die Geräusche von knatternden Auspuffen und dröhnenden Motoren waren weitum zu hören und liessen die Herzen von Motorsportfreunden höherschlagen. Rund 170 Fahrzeuge und rund 190 Fahrerinnen und Fahrer nahmen an diesem Wochenende an der sechsten Ausgabe des historischen Bergsprints teil.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die fahrenden Raritäten und Kuriositäten aus sicherer Entfernung entlang der kurvenreichen Strasse bestaunen. In vielen erhöhten Zuschauerbereichen konnte zudem eine herrliche Aussicht auf die Bodenseeregion genossen werden.

Die Stimmung unter den Gästen und Teilnehmenden war sehr gut: «Ich bin begeistert über die Vielfalt der Fahrzeuge und die Aussicht auf die Strecke», sagte eine Besucherin aus dem Thurgau, welche den historischen Bergsprint zum ersten Mal erlebte. Auch anwesende Rennsport-Koryphäen wie Fredy Lienhard freuten sich über die gelungene Durchführung. Er sagte: «Es ist wunderbar, dass es das heute noch gibt.»

Versammelte Prominenz der Formel 1

Mediensprecher Victor Rohner freute sich bei seiner Ansprache am Samstagmittag über die geschlossene Anwesenheit der Schweizer Rennsport-Elite: Dabei waren unter anderem der ehemalige Formel-1-Rennstallchef Peter Sauber, der Ingenieur und Motorenentwickler Mario Illien, Rennfahrer und Unternehmer Fredy Lienhard sowie Willi Humbel, Produzent hochwertiger Zahnradtechnik für den Rennsport und ebenfalls Rennfahrer.

Auch OK-Präsident Erwin Steingruber freut sich sichtlich über die anwesende Rennsport-Prominenz. «Andere Schweizer Bergrennen würden viel dafür zahlen, um diese Ehrengäste bei sich zu haben», meinte er stolz.

Mit Leidenschaft die Zukunft mitgestalten

Zu den Rednern zählte auch Regierungsrat Dölf Biasotto, welcher sich von der Leidenschaft der Fahrerinnen und Fahrer, der Organisatoren und der Besuchenden begeistert zeigte. Als Bau-, Volkswirtschafts- und Energiedirektor spannte er bei seiner Rede den Bogen zum Strassenbau und der Forschung an synthetischen Brennstoffen und erneuerbaren Energien. «Ohne den Enthusiasmus in diesem Sport hätten wir in Zukunft weniger Entwicklung in der Motorentechnologie», ist sich Biasotto sicher.

In diesem Zusammenhang stelle er sich die Frage, wo der historische Bergsprint wohl in 30 Jahren stehe und wie sich der Motorensport bis dahin verändert habe. Die teilweise ohrenbetäubende Lautstärke der Fahrzeuge machte Biasotto offenbar nichts aus: «Als ehemaliger Bau- und Sprengmeister kann es mir nicht laut genug sein», scherzte er während seiner Ansprache.

Ehrenpreis «Zahnrad von Walzenhausen»

Am Sonntag wurde ausserdem der Ehrenpreis «Zahnrad von Walzenhausen» an Peter Sauber mit seinem «Sauber C3» verliehen. Mit der Auszeichnung werden jeweils besondere Verdienste im Schweizer Rennsport oder besonders erfolgreiche oder wertvolle Fahrzeuge gewürdigt.