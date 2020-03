Monika Rüegg Bless will Nachfolge von Antonia Fässler antreten Die aktuelle Grossratspräsidentin will als Frau Statthalter in die Innerrhoder Standeskommission gewählt werden. Portiert wird sie von der Arbeitnehmervereinigung Appenzell.

Monika Rüegg Bless, Jahrgang 1971, wuchs im Toggenburg auf einem Bauernhof auf. Politisches Engagement sei ihr in die Wiege gelegt worden – schon ihre Mutter sei Gemeinderätin gewesen, heisst es in einer Mitteilung der Arbeitnehmervereinigung (AVA). Nach der Sekundarschule in Degersheim und einem Sprachaufenthalt im Tessin, bildete sie sich zur Pflegefachfrau HF aus. Danach folgte die Weiterbildung als Rettungssanitäterin. Seit 28 Jahren arbeitet sie in verschiedenen Fach- und Kaderfunktionen im Kantonsspital St.Gallen. Derzeit ist sie Leiterin Pflege der Klinik für Urologie und der chirurgischen Tagesstation. Sie ist zudem Leiterin des Freiwilligendienstes IDEM sowie stellvertretende Leiterin des Ethikforums des Kantonsspitals. Sie ist in diesen Funktionen für über 200 Personen verantwortlich. Ihre diversen fachlichen Weiterbildungen hat sie über die Jahre auch mit Führungsschulungen ergänzt. Derzeit absolviert sie den Master of Advanced Studies in Leadership & Management an der ZHAW.

Mutter und Politikerin

Monika Rüegg Bless ist seit 2003 mit Urs Bless verheiratet und hat zwei Töchter, die 17 und 15 Jahre alt sind. Bereits 2004 engagierte sie sich als Präsidentin des Frauenforums. Über zehn Jahre war sie Präsidentin des Kinderhorts. 2012 wurde sie in den Grossen Rat gewählt; ein Jahr später nahm sie Einsitz in die Kommission für Soziales, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Sie ist nicht nur aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds, sondern auch durch die Kommissionsarbeit bestens mit den Themen des Gesundheits- und Sozialdepartements vertraut. 2015 wählte der Grosse Rat Monika Rüegg Bless in das Büro des Grossen Rats und im Juni 2019 zur Grossratspräsidentin. Seither beweise sie sich eindrücklich als sympathische und souveräne Botschafterin für unseren Kanton, heisst es in der Mitteilung.

Engagement für die Allgemeinheit

Monika Rüegg Bless ist im Gesundheits- und Sozialwesen versiert und über die Kantonsgrenzen hinweg bestens vernetzt. Ihre zahlreichen Engagements zeugen von hohem Verantwortungsbewusstsein und Gemeinsinn. Sie verfügt über die richtigen Kompetenzen und das nötige Fingerspitzengefühl für das anspruchsvolle Departement. Monika Rüegg Bless ist eine integrative und sehr loyale Persönlichkeit. Sie kommuniziert konstruktiv, verständlich und konsensorientiert. Sie arbeitet sorgfältig und entscheidet besonnen. Ihre Qualifikationen erweitern sich um ihre Lebenserfahrung als Frau und Mutter. Monika Rüegg Bless ist sehr motiviert für die vielseitigen Aufgaben als Frau Statthalter und freut sich, die anstehenden Herausforderungen anzupacken. Im Falle einer Wahl wird sie sich ganz auf das Amt konzentrieren und ihre Tätigkeit am Kantonsspital St.Gallen aufgeben. Der Vorstand der AVA empfiehlt sie deshalb gerne und überzeugt zur Wahl in die Standeskommission, wie er in der Mitteilung schreibt.