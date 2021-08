Überbauung geplant Die Erleichterung ist gross: Hundwil kann endlich wachsen Seit bald 20 Jahren wurde in Hundwil kein grösseres Gebiet mehr überbaut. Nun liegt ein Überbauungsplan für neun zwei- und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser in der Nähe des Schulhauses Mitledi auf.

Die Bevölkerung von Hundwil stagniert seit Jahren. Martina Basista

Bei der Gemeinde Hundwil liegt derzeit ein Überbauungsplan für neun zwei- und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen im Gebiet Katzenbühl auf. Beim nahe dem Schulhaus Mitledi gelegenen Grundstück handle es sich um einen nach Westen geneigten Hang mit schöner Abendsonne, sagt Gemeindepräsidentin Margrit Müller auf Anfrage. «Das Land bietet beste Voraussetzungen für attraktives, qualitativ hochwertiges Wohnen.» Sie ist überzeugt, dass dafür ein Bedarf besteht. «Ich erhalte immer wieder Anfragen von Leuten, die eine Wohnung in Hundwil suchen.»

Margrit Müller, Gemeindepräsidentin Hundwil. PD

Entstehen sollen 20 bis 30 mittlere und grössere Wohneinheiten, so Müller weiter. «Diese sind geeignet für Paare oder Familien mit Kindern. Ältere Hauseigentümer könnten die Möglichkeit nutzen, in eine neue Wohnung zu ziehen, worauf wieder Wohnraum für junge Familien frei wird.» Die Erschliessung des Wohngebietes Katzenbühl erfolge in erster Priorität über die Pfandstrasse, für welche die Planung ebenfalls vorliege, so die Gemeindepräsidentin weiter. «Mit diesem Vorhaben kann auch die Vorgabe aus dem Raumplanungsgesetz zum haushälterischen Umgang mit Bauland sowie verdichteter Bauweise erfüllt werden.» Der Gemeinderat stehe voll und ganz hinter dem Projekt, so Müller weiter. «Wir haben die Zielsetzung, die Einwohnerzahl etwas zu steigern. Dadurch könnte allenfalls dereinst ein attraktiverer Steuerfusses möglich werden.»

Bevölkerung soll Meinung kundtun

Das Baugebiet Katzenbühl mit rund 7700 Quadratmetern wurde bereits im Jahr 2009 als Bauzone für Wohnbauten ausgeschieden. Wegen Gesetzesänderungen kam es aber zu einem Stillstand der Planungen. Nach der geforderten Auszonung von 0,7 Hektaren Bauland in der Gemeinde Hundwil liegt nun auf Initiative eines Miteigentümers der Überbauungsplan Katzenbühl zur öffentlichen Mitwirkung vor. Dieser wurde auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie mit Einbezug der Parzellen 168, 169, 170 und 778 des Raumplanungsbüros unter Miteinbezug der Beteiligten und der Gemeinde erarbeitet. Im vorliegenden Planungsbericht und den Sonderbauvorschriften werden gemäss Vorgaben Ziele und Schritte zur Realisierung dargelegt.

Die Unterlagen zu diesem Projekt können auf der Gemeindeverwaltung zu den Büroöffnungszeiten und gegen telefonische Voranmeldung eingesehen werden. Zudem sind die Unterlagen auf der Website unter https://hundwil.ch/aktuelles/oeffentliche-mitwirkung zu finden. Für Stellungnahmen steht ein Fragebogen zur Verfügung, welcher auf der Website heruntergeladen oder/und auf der Gemeindekanzlei abgeholt und ausgefüllt abgegeben werden kann. Das Mitwirkungsverfahren dauert vom 20. August bis 20. September. Die Gemeinde Hundwil ruft die Bevölkerung auf, sich zu informieren und die Meinungen dazu abzugeben.