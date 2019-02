Kommentar

Jede Innerrhoder Windrad-Initiative führt keinen Schritt weiter

Nicht ausgeschlossen, dass für die Innerrhoder Landsgemeinde 2020 in Sachen Windkraft eine Einzelinitiative vorbereitet wird. In den nächsten Jahren wird sich in dieser Thematik jedoch nichts bewegen. Auch das konkrete Projekt in Oberegg würde eine Initiative zur Zeit keinen Schritt weiterbringen.