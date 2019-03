Schlammschlacht ums Gemeindepräsidium in Bühler: Kandidaten schenken sich nichts

Bühlerers Gemeindepräsidentin Inge Schmid spricht davon, dass es aufgrund des aktuell schmutzigen Wahlkampfs zu einer «Spaltung im Dorf» gekommen sei. Das sei unnötig gewesen und sie fände es sehr schade. Auch ging die Kritik nicht spurlos an ihr vorbei. Sie hat sich die Frage gestellt, ob sie diese Anfeindungen tatsächlich nötig habe und sich diesen weiter aussetzen will. Die Antwort war aber schnell klar. «Die Menschen im Dorf wie auch die Angestellten sind mir wichtig. Und die angefangenen Projekte will ich zu Ende führen», äussert sich Schmid zu ihrer Motivation, nochmals kandidieren zu wollen. «Es wäre das falsche Signal, aufgrund der Negativstimmen alles hinzuschmeissen und zu sagen: ‹Dann macht es halt alleine.›» Viele Rückmeldungen hätten sie erreicht, die sie bekräftigten. Bewohnerinnen und Bewohner hätten sie aufgefordert, sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stellen.

In vier Jahren will sie nicht mehr antreten

15 Jahre ist Inge Schmid mittlerweile bereits im Amt. Bühler hat sich in dieser Zeit gut entwickelt. Finanziell steht die Gemeinde gut da, in puncto Infrastruktur stehen keine dringend notwendigen Investitionen an. Die politischen Herausforderungen der nächsten Zeit sind in der Revision der Ortsplanung zu finden wie auch in der Arealentwicklung beim Bahnhof und im Bereich des «Betreuten Wohnens». In der Verwaltung gehen der Gemeindeschreiber wie auch der Finanzverwalter demnächst in Pension. Zwei «Schlüsselpositionen», wie Schmid sagt, die es zu besetzen gilt. Würde in Bühler ein neuer Gemeindepräsident ins Amt gewählt, kommt es zu einem grossen Wissensverlust. Alleine deswegen erachtet sie den aktuellen Zeitpunkt als ungünstig, um einer neuen Person Platz zu machen. «In vier Jahren sieht alles wieder anders aus. Dann sind die wichtigsten Positionen besetzt, viele langfristige Projekte aufgegleist und für mich die Zeit gekommen, nicht mehr anzutreten. Dann wäre definitiv Schluss für mich.» Doch bis dahin will sie um ihre Stelle an der Spitze der Gemeinde kämpfen.

Ihr wird mangelnde Kommunikationsfähigkeit vorgeworfen. Der Vorwurf kommt vor allem seitens der Heimkommission. Aufgrund des Amtsgeheimnisses kann sich die Gemeindepräsidentin nicht zu den Anschuldigungen im Detail äussern. Doch sie gibt an, dass sie offen für Neuerungen sei. «Dem einen reicht es, auf welche Art und wie oft der Gemeinderat Mitteilungen weitergibt, dem andern nicht. Innerhalb des Gemeinderates haben wir ein Kommunikationskonzept, auf das ich zurückgreife. Aber ich verschliesse mich nicht gegenüber Neuerungen, sollte dieses Konzept nicht mehr genügen.»

Eingesprungen, wo es Vakanzen gab

Ein weiterer Vorwurf ist derjenige der Ämterkumulation. Schmid präsidiert mindestens zehn Kommissionen innerhalb der Gemeinde, ist Delegierte verschiedener regionaler Körperschaften, Präsidentin der Gemeindepräsidienkonferenz und in deren Funktion im Verwaltungsrat der AR Informatik AG aktiv wie auch Fachexpertin im kantonalen Landwirtschaftsamt. Zuviel für eine Gemeindepräsidentin? «Nein», sagt Schmid. Zeitlich passe es, um allen Anforderungen gerecht zu werden. «Überdies bin ich nicht rechenschaftspflichtig, wo ich mich ausserhalb meines 60-Prozent-Pensums bei der Gemeinde engagiere.» Und betreffend der Kommissionspräsidien sei es zu einer Kumulation gekommen, da sie aufgrund von Vakanzen viele Aufgaben übernommen habe. «Ich gebe sie aber gerne ab, sollte jemand anderes Interesse zeigen.» Allerdings sind etliche Kommissionen an das Gemeindepräsidium gebunden. Immer an der Juni-Sitzung des Gemeinderats wird über die Ämterverteilung neu diskutiert. (asz)