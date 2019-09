«Mit der Idylle am Seealpsee ist es vorbei»: Campingverbot im Alpstein gefordert Die fotogene Landschaft lockt dank Instagram und Co. immer mehr Menschen in den Alpstein. Am Ufer des Seealpsees wird vermehrt wild campiert, auch Drohnen sind zunehmend ein Problem – nun fordert der Cheftouristiker Massnahmen. Mea McGhee

Am Ufer des Seealpsees wird vermehrt wild campiert. (Bild: Mareycke Frehner, 5. Mai 2015)

Über 40000 Fotos mit dem Hashtag Seealpsee sind auf Instagram zu finden. Sie zeigen eine Bilderbuchlandschaft mit Bergen, die sich im klaren Wasser spiegeln. Nicht zuletzt aufgrund solcher Fotos zieht der Seealpsee je länger je mehr Gäste an. Und dies hat eine Schattenseite. Daniel Fritsche, Wirt im Berggasthaus Forelle, sagt:

«Ruhe und Idylle am Seealpsee sind nicht mehr wie früher.»

Wo früher nach dem Eindunkeln das Bimmeln von Kuhglocken der einzige Klang war, seien nun Musik und Gesang zu hören. Auch würden Lichter von Feuern und Taschenlampen leuchten. Denn immer öfter bleiben die Gäste über Nacht. Sie schlafen in Berggasthäusern, Alphütten – und immer mehr schlagen wild am Seeufer ihre Zelte auf. «Waren es vor einigen Jahren nur einzelne Zelte, können es heute in einer Nacht schon mal fünf bis zehn sein», so Fritsche. Nicht wenige dieser Camper nutzen die öffentlich zugänglichen Toiletten des Berggasthauses. Manche würden etwas konsumieren oder einen Batzen zahlen, andere nicht. Einige Gäste entleeren sich gar in der Natur. Das Resultat: Fäkalien verschandeln die Landschaft.