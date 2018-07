Mit Blues durch die Sommernacht Rund 650 Besucherinnen und Besucher feiern am 14. Blues-Rock-Open-Air. Fünf Bands sorgen für heisse Rhythmen und gute Stimmung. Geboten wurde ein vielfältiges musikalisches Programm. Jesko Calderara

Drei Aspekte machen den Reiz des Blues-Rock-Open-Airs in Bühler aus: Gute Musik, eine idyllische Umgebung auf dem Areal bei der «Fabrik am Rotbach» und eine lockere Atmosphäre. Bei der 14. Ausgabe des Anlasses spielte am Samstagabend auch Petrus mit. Bei traumhaftem Sommerwetter spielten vier Schweizer Bands und eine ausländische Formation. Den rund 650 Besucherinnen und Besuchern wurde Blues sowie Rock in all seinen Facetten geboten. Bis zu den letzten Tönen herrschte eine friedliche und ausgelassene Stimmung. Die Party fand nach über zehn Stunden Musikgenuss ihr Ende.

Von klassischem Blues bis zu Rock

Den Anfang machten Walt’s Blues Box & The Upperclass Windmachine. Die Band mit Walter Baumgartner, der 2016 den «Swiss Blues Award» gewann, spielte traditionellen und modernen Blues. Anschliessend stand die Gruppe Pat & The Blueschargers auf der Bühne. Das Quartett mit Sänger und Gitarrist Pat Lämmle zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung aus und sorgt nebst Eigenkompositionen mit Cover-Songs für Stimmung. Diese stieg beim Konzert der Schweizer Powerband Dögz Rock’n’Roll und Blues nochmals merklich an.

Der Höhepunkt des 14. Blues-Rock-Open-Air war jedoch der Auftritt von Justina Lee Brown & Morblus. Die diesjährige Head­liner sind eine Zusammensetzung der italienischen Band Morblus und afrikanischen Bluessängerin Justina Lee Brown. Die Nigerianerin gehört zu den stärksten Sängerinnen der Blues- und Soul-Szene. Den Abschluss des Abends bestritt die Formation «Chickenhouse» mit rockigen Klängen