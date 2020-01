Milchtanker kommt in Schwellbrunn AR ins Rutschen und überschlägt sich – der Chauffeur bleibt unverletzt

Am Samstagmorgen ist in Schwellbrunn ein Milchtanklastwagen auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen gekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Der Chauffeur blieb unverletzt, es entstand hoher Sachschaden.