Migros Herisau Nach der geplanten Neueröffnung Ende 2022: Besitzerin des Walke-Areals möchte das Provisorium übernehmen und weitervermieten Die Bauarbeiten für den Migros-Neubau laufen auf Hochtouren. Silke Seichter von der Baukommunikation Migros und Raphael Schibli von der Procimmo SA geben Auskunft, wie es mit dem Provisorium in Zukunft weitergeht.

So sieht das Migros-Provisorium in der Walke aus und bietet der Kundschaft weiterhin Produkte für den täglichen Bedarf an. Bild: PD

Die Migros in Herisau ist im Wandel. Seit 2019 ist sie mit den Bauarbeiten für den Neubau beschäftigt. Bis der Neubau fertig ist, können die Kundinnen und Kunden in einem Provisorium, welches im Gewerbegebiet Walke steht, einkaufen gehen. Nun hat die Migros für dieses Gebäude eine unbefristete Bewilligung beantragt, wie einer Bauanzeige zu entnehmen ist. Aber warum? Silke Seichter, Mediensprecherin der Migros, sagt: «Das Gebäude des Migros-Provisoriums wurde im Baurecht erstellt. Die Eigentümerin des Grundstücks beabsichtigt nach dem Auszug der Migros, die Immobilie für eigene Zwecke weiter zu nutzen.» Die Migros verzichtet somit auf einen Rückbau des Gebäudes.

Eigentümerin des Walke-Areals ist ein Immobilienfonds der Procimmo SA aus Renes. Die Migros konnte 3000 Quadratmeter Bauland im Baurecht übernehmen, um ein Provisorium zu erstellen. Die Procimmo SA will dieses nun von der Migros übernehmen und weitervermieten. Raphael Schibli, Junior-Portfoliomanager der Procimmo SA, sagt: «Wir erhalten immer wieder Anfragen von Interessenten.» Konkrete Verhandlungen gebe es aber noch nicht. Das Migros-Provisorium werde voraussichtlich in der Grundstruktur so erhalten bleiben, teilt Raphael Schibli mit. Allfällige Anpassungen am Gebäude sind vom zukünftigen Nutzer abhängig. Die Immobilienfirma plant, das Gebäude hauptsächlich für Gewerbe, Lager sowie Büros zu nutzen.

Die Migros-Filiale in der Walke wird bis zur Eröffnung des Neubaus bestehen bleiben. Wegen der Wetterverhältnisse stehe aktuell aber noch kein genauer Termin für den Einzug in den Neubau fest, sagt Silke Seichter. «Sofern alles planmässig verläuft, wird die Eröffnung Ende des Jahres möglich sein.»

Parkplätze sind nach dem Provisorium nicht mehr nötig

Silke Seichter,

Mediensprecherin Migros. Bild: Ralph Ribi

Weiter heisst es, dass ein Rückbau der Parkplätze sowie eine neue Aussentreppe geplant sind. Was passiert konkret mit den Parkplätzen? Silke Seichter erklärt, dass die Parkplätze, welche zurückgebaut werden, sich im Gewässerraum befinden. Der Rückbau sei auch mit dem Kanton so vereinbart worden, welcher Eigentümer dieser Gewässerraum-Parzelle ist. Silke Seichter sagt:

«Der Gewässerraum wurde durch den Kanton neu festgelegt. Dies mit der Absicht, später eine Bachfreilegung zu realisieren.»

Nach der Nutzung als Migros-Provisorium seien diese Parkplätze nicht mehr nötig. Deshalb werde es keine Verlegung geben. Die Aussentreppe sei für den Fluchtweg notwendig und eine Verbindung zum ursprünglichen Terrain. Dieses liege nämlich tiefer als heute.