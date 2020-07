Mehrere Einschleichdiebstähle in Teufen und Gais Am Wochenende vom Samstag und Sonntag ist es zu mehreren Einschleichdiebstählen gekommen.

Die Täter erbeuteten bei den Einschleichdiebstählen Elektronikgeräte und Bargeld. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

(kapo/lw) In Teufen und in Gais kam es an diesem Wochenende zu mehreren Einschleichdiebstählen in Einfamilienhäuser. Aufgrund erster Erkenntnisse der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden dürften diese in den frühen Morgenstunden verübt worden sein. Gemäss Mitteilung erbeutete die unbekannte Täterschaft Elektronikgeräte und Bargeld. Zu einem Sachschaden sei es nicht gekommen.

Zudem wurde im Bereich Jonenwatt erfolglos versucht, ein verschlossenes Auto zu öffnen. Für die weiteren Abklärungen wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen in der Ferienzeit möchte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gemäss Mitteilung auf die entsprechenden Ratschläge der Kriminalprävention Schweiz aufmerksam machen. Das Einbruchrisiko könne mit verschiedenen Massnahmen gesenkt werden. Für weitere Informationen zum Thema verweist sie auf die Homepage der schweizerischen Kriminalprävention.