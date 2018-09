Ausserrhoder Kantonsräte erhalten mehr Geld

Nach dreieinhalb Jahren Vorbereitung fand das Kantonsratsgesetz gestern mehrheitlich Zustimmung im Parlament. Zu Reden gaben wiederum die Entschädigungen. Alessia Pagani

Die Betreuungspauschale von 100 Franken pro Sitzungshalbtag wird mit 42 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. (Bild: Jesko Calderara)

Mehrmals wurde gestern in der Kantonsratssitzung auf den umfangreichen Bericht und Antrag der parlamentarischen Kommission (PK) verwiesen und deren Leistung gewürdigt. Sechs Sitzungen waren laut PK-Präsident Gilgian Leuzinger (FDP, Bühler) notwendig, um den in erster Lesung aufgekommenen Anregungen und Fragen nachzugehen. Vor mehr als drei Jahren, im März 2015, wurde die Expertenkommission eingesetzt. Gestern nun fand das Gesetz in zweiter Lesung eine Mehrheit. 59 Ratsmitglieder votierten mit Ja. Sie folgen mehrheitlich den Anträgen der PK. Trotzdem gab das überarbeitete Kantonsratsgesetz nochmals zu reden.

Die grössten Änderungen betreffen die Unvereinbarkeit sowie das Entschädigungssystem.

«Heute bewältigen wir die Aufgaben im Milizsystem. Allerdings wird immer wieder erwähnt, dass einzelne Parlamentarier beim Arbeitsaufwand an die Grenzen der Miliztauglichkeit kommen»

so Leuzinger. Diesem Umstand könne man mit mehreren Aspekten entgegenwirken. So werde die Aufgabenerfüllung optimiert, in dem die neugebildeten ständigen Kommissionen (eines für jedes Departement) vom personell wie organisatorisch besser aufgestellten Parlamentsdienst unterstützt werden. Die bisherigen Aufsichtskommissionen (Finanz-, Justiz- und Staatswirtschaftliche Kommission) werden zu einer übergeordneten Geschäftsprüfungskommission zusammengefasst. Diese könne durch die Aufstockung von sieben auf neun Mitglieder spezialisierte Subkommissionen bilden.

Mitglieder der Kommission Finanzen gehen leer aus

In Bezug auf die Taggelder wurde von der FDP ein Kostendach gefordert. Die Entschädigungen wurden auf 300 Franken festgelegt. Die PK hatte eine Anhebung auf 350 Franken in den Raum gestellt, was allerdings abgelehnt wurde. Hingegen wird der von der PK auf Anregung der Frauenzentrale vorgeschlagenen Betreuungsentschädigung entsprochen. Damit erhalten Parlamentarier künftig für die Betreuung von Kindern bis und mit dem 12. Lebensjahr und für pflegebedürftige Angehörige eine Entschädigung von 100 Franken pro Sitzungshalbtag.

«Es geht darum, ein Zeichen zu setzen»

so Claudia Frischknecht (CVP, Herisau). Auch Judith Egger (SP, Speicher) begrüsst die Änderung: «Es ist ein erster Schritt auf einem langen Weg hin zu mehr Frauen im Parlament.» Patrick Kessler (FDP, Teufen) hingegen spricht von einer «Spezial-Behandlung» und einem «falschen Zeichen». Die Betreuungsentschädigung wurde mit 42 gegen 19 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. FDP und SVP sprachen sich mehrheitlich gegen das Anliegen aus. Präsidenten der ständigen Kommissionen erhalten neu 1000 und nicht wie in erster Lesung von der PK vorgeschlagen 3000 Franken. Mitglieder der Kommission Finanzen hingegen erhalten doch keine jährliche Grundentschädigung von 1000 Franken. Dies missfällt Patrick Kessler. Gerade jene hätten einen grossen Aufwand, würden nun aber zurückgestuft. Erwin Ganz (PU, Lutzenberg) steht für eine Gleichbehandlung der Kommissionen ein – auch, um Diskussionen vorzubeugen.

«Der richtige Weg geht über die Sitzungsgelder.»

Hingegen gibt es keine Änderungen in Bezug auf das Gebet zu Beginn der Kantonsratsitzung: dieses wird vorerst in der jetzigen Form beibehalten. Die «Appenzeller Zeitung» greift diese Thematik in einer der kommenden Ausgaben in einem Nachzug auf.