Der SC Herisau trifft gut vorbereitet auf zwei neue Gegner Mit der Partie in Arosa steigt der SC Herisau am Samstag in die 1.-Liga-Saison. Trainer Markus Rechsteiner stuft sein Kader ausgeglichener ein als in der vergangenen Saison. Lukas Pfiffner

Markus Rechsteiner steigt in die fünfte Saison als Trainer des SC Herisau. (Bild: PF)

«Wir sind ausgeglichener als in der vergangenen Saison», sagt Markus Rechsteiner, der in sein fünftes Jahr als SCH-Trainer geht. Das Kader umfasst 25 Spieler. Mit sieben Verteidigern und 13 Stürmern gedenkt der Coach zu spielen. Das heisst: «Wenn alle gesund sind, werden einige auf der Tribüne Platz nehmen müssen.» Das Ziel sei gewesen, mehr Breite zu schaffen, meint Sportchef Matthias Popp. «Dies ist gelungen.»

Rückkehrer auf Herisauer Eis

Die Neuen: Es sind Bekannte darunter, wie Torhüter Sandro Speck, der schon 2017/18 ein paar Einsätze hatte. Yanneck Hofstetter ist nach zwei Saisons in Klotens und Rapperswils Nachwuchs sowie in Wils 1.-Liga-Team in die SCH-Abwehr zurückgekehrt. Verteidiger Alexander Jeitziner ist Ur-Herisauer: Er hat eine Reise hinter sich, spielte im Nachwuchs von Fribourg, in den NLB-Teams von Sierre und Ajoie, in Dornbirn und zuletzt zwei Jahre bei den Pikes. Marc Grau hat sich nach einem Jahr in Uzwil wieder dem SCH abgeschlossen. Center Dario Gartmann ist ein Gewinn – er stammt aus Davos und war ein sicherer Skorer in Thurgau, Basel, Chur und bei den Pikes.

Ein Stürmer wurde geschont

Die Vorbereitung: Die ersten Tests absolvierte der SCH gegen Elitejunioren und Unterklassige. Entsprechend hoch fielen die Siege aus. «Das Leistungsvermögen der letzten Gegner war bewusst höher gewählt», blickt Popp zurück. Vor zwei Wochen hielten sich die Herisauer für vier Tage in Scuol auf. Fast das ganze Kader konnte dabei sein. Gesundheitlich kann Herisau quasi aus dem Vollen schöpfen. Einziger Langzeitverletzter ist Yannick Widmer (Knie); in den letzten Tests gegen die Pikes (0:3) und Argovia (3:0) wurde Timo Koller wegen Problemen am Handgelenk geschont.

Neuer Modus, neue Gegner

Die Gegnerschaft: Durch die Neustrukturierung mit nur noch zwei statt drei Gruppen ergeben sich für den SCH neue Destinationen (Reinach und Aarau). «Sportlich und taktisch hat das keine Bedeutung», meint der Trainer. «Wir schauen in erster Linie auf uns.» Recht entspannt gehen offenbar die von der Zentralschweiz Richtung Osten verschobenen Protagonisten die Saison an. «Das ist schon gut so», sagte vor einer Woche einer aus dem Aargauer Staff. «Endlich komme ich einmal nach Arosa. Da war ich noch nie.»

Der Modus: In der Zwölfergruppe gibt es eine Hin- und Rückrunde. Angehängt werden fünf Partien nach geografischen Aspekten. Herisau trifft dabei zu Hause auf die Pikes und Rheintal sowie auswärts auf Arosa, Prättigau und Bellinzona. Dass es eine zusätzliche weite Reise gibt, bezeichnet Popp als «unser Los, das aber nicht schlimm ist». Die ersten acht Teams qualifizieren sich nach den 27 Partien für die Playoffs. «Diese wieder zu erreichen, ist unser Ziel», sagt Rechsteiner. Die übrigen Mannschaften spielen eine Abstiegsrunde. Für den Letzten der Ostgruppe folgt eine Playoutserie gegen den Zweitletzten der Westgruppe (die 14 Teams umfasst). Der Letztplatzierte im Westen steigt direkt ab.

Zwei Hochkaräter zum Saisonstart

Der Start: Mit den Playoff-Finalisten vom Frühling, Arosa und Wetzikon, sieht sich Herisau zu Beginn der Meisterschaft zwei Hochkarätern gegenüber. «Volle Konzentration schon am Anfang», fordert der Sportchef. Die Bündner, Auswärtsgegner am Samstag, haben sich weiter verstärkt. Die Zürcher Oberländer (in einer Woche Gast im Sportzentrum) gewannen 2017/18 die nationale 1.-Liga-Finalrunde. In der dritten Partie gastiert Herisau bei Aufsteiger Rheintal. Die Mannschaft Roger Naters verzeichnet gewichtige Abgänge: Yves Breitenmoser wechselte zu Stammverein Uzwil, Manuel Holenstein musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, Janick Diener spielt neu für die zweite Mannschaft im Wohnort Herisau.