Naturgefahren Mehr Blitzeinschläge in Appenzell Innerrhoden – Ausserrhoden im Durchschnitt der Vorjahre Innert kürzester Zeit wurden ein Haus in Appenzell Innerrhoden und ein Stall in Ausserrhoden vom Blitz getroffen. Hat die Anzahl an Blitzeinschlägen zugenommen? Und wie kann man sie davor schützen?

Anfang Juli stand ein Stall in Hundwil in Vollbrand. Die Brandursache ist noch in Abklärung, aber ein Blitzeinschlag wird vermutet. Bild: KPAR

Es war Anfang dieses Monats, als ein grosses Unwetter über das Appenzellerland zog. In Hundwil brannte am späten Nachmittag des 5. Juli ein Stall lichterloh. Mensch und Tier wurden nicht verletzt, aber 80 Funktionäre der Feuerwehren von Urnäsch und Hundwil, der Samariter, der Assekuranz und der Polizei standen im Einsatz.

Kein Einzelfall: Ende Juni kam es in Weissbad zu einem Dachstockbrand. Personen wurden keine verletzt, aber am Gebäude kam es auch hier zu einem beträchtlichen Sachschaden. Beide Male wurden Blitzeinschläge als Brandursache vermutet.

Haben denn jene zugenommen? Schlagen mehr Blitze in Wohnhäuser oder Ställe ein? Bei der Gebäudeversicherung Assekuranz Appenzell Ausserrhoden verneint man dies. Daniel Imper, Leiter Prävention Brandschutz und Mitglied der Geschäftsleitung, macht deutlich, dass es zwei Arten von Blitzeinschlägen gebe: die direkten und die indirekten. «Ein Viertel sind direkte, drei Viertel indirekte pro Jahr.» Der angerichtete Schaden bei direkten ist jeweils gross, da die Blitze in einem Gebäude einschlagen und im schlimmsten Fall einen Brand auslösen. Die indirekten Blitzeinschläge verursachen hingegen Kurzschlüsse – auch wenn der Blitz einige hundert Meter vom Haus entfernt einschlägt.

Ein Blick in die Geschäftsberichte der Assekuranz zeigt: 2020 wurden in Appenzell Ausserrhoden sieben direkte und 23 indirekte Blitzeinschläge registriert. 2021 waren es zehn direkte und 34 indirekte. In diesem Jahr war es bislang ein direkter (Hundwil) und 19 indirekte. Damit sei man gemäss Imper ungefähr in demjenigen Bereich wie in den Jahren zuvor.

Sich vor Blitzeinschlägen zu schützen, sei möglich, so der Leiter Prävention Brandschutz weiter. Gegen indirekte helfen sogenannte Überspannungsableitungen. Und vor direkten schütze ein äusseres Blitzschutzsystem. Dieses ist jedoch nur in Bauten mit grosser Personenbelegung, Beherbergungsbetrieben, besonders hohen Bauwerken, landwirtschaftlichen Bauten (grösser als 3000 Kubikmeter), Industrie- und Gewerbebauten mit gefährdeten Bereichen (feuer- oder explosionsgefährlich) sowie an topografisch exponierten Lagen Pflicht. Alle anderen Bauten können auf Anfrage jedoch auch mit einem solchen Schutz ausgestattet werden; die Assekuranz subventioniert solche Bestrebungen.

Mehr Blitzeinschläge in Appenzell Innerrhoden

In Appenzell Innerrhoden werden die Blitzeinschläge bei den einzelnen Versicherungen erfasst. Eine der grössten sind die Appenzeller Versicherungen. Ungefähr 20 Schadensmeldungen habe man in diesem Jahr bereits registriert; Blitzeinschläge in Häuser wie auch kaputte Geräte durch Überstrom sind darin enthalten. Das seien gemäss Geschäftsführer Roman Kunz rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Gesamtschadenssumme liegt über dem Mittel der Jahre zuvor. Aber das sei vor allem auf das Grossereignis in Weissbad zurückzuführen.

Und ebenfalls bei der Schweizerischen Mobiliar sind die Blitzschäden in diesem Jahr etwas höher als in den Vorjahren. «Gemäss unserer Auswertung gehen wir davon aus, dass sich 2022 im ersten Halbjahr in den beiden Halbkantonen von Appenzell zirka 40 Schäden ereignet haben. Verglichen mit den Jahren 2012 bis 2021 ist die Anzahl über dem Durchschnitt», sagt Kurt Messerli, Leiter Medien. Allerdings könne aus der Statistik nicht herausgelesen werden, ob es sich um direkte oder indirekte Blitzeinschläge gehandelt hatte.