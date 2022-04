Medaillengewinn Dreimal Gold für den TV Waldstatt an den Schweizer Meisterschaften im Rhönradturnen In Buchos erturnten sich die Waldstätter Rhönradturnerinnen und -turner insgesamt vier Medaillen, davon drei goldene. Chiara Lenzo qualifizierte sich für die anstehenden Weltmeisterschaften in Dänemark.

Die strahlenden Medaillengewinnerinnen und -gewinner: Janina Kriemler, Luca Küttel, Chiara Lenzo und Debora Wick. Bild: Stefan Roth

Nach zweijähriger Coronapause fanden endlich wieder Schweizer Meisterschaften (SM) im Rhönradturnen statt. An den Qualifikationswettkämpfen ab Oktober 2021 konnten sich insgesamt fünf Turnerinnen und ein Turner des TV Waldstatt unter der Hauptleitung von Larissa Müller für die SM in Buochs, Kanton Nidwalden, qualifizieren. Im Sprung Level 1 startete Debora Wick als Favoritin. Ihre Nerven hielten dem Druck stand und sie sprang mit ihrem Grätschwinkelsprung souverän zum Schweizer-Meister-Titel.

Im Sprung Level 2 starteten Luca Küttel und Fabienne Wehrli. Beide zeigten einen gebückten Salto vorwärts. Bei Luca zeigten die Kampfrichten die höchste Note des Levels und kürten ihn so zum Schweizer Meister, während Fabienne auf Rang 6 sprang.

Kampfrichterin wird an der WM teilnehmen

Auch im Level 1 Spirale nahmen zwei Waldstätterinnen teil. Beiden gelang kein fehlerfreier Durchgang. So erturnte sich Janina Kriemler die Bronzemedaille und Fabienne Wehrli verpasste das Podest mir Rang vier nur ganz knapp. Im Geradeturnen Level 1 zeigte Mailin Knöpfel ihre Kür den Kampfrichtern. Mit zwei kleinen Patzern reichte es ihr für Rang 6. Luca Küttel präsentierte seine Geradekür im Level 2. Auch er kam nicht fehlerfrei durch und erturnte sich Rang 4.

Im Gegensatz zu den anderen Waldstätter Turnerinnen und Turnern war es für Chiara Lenzo nicht ihre erste SM-Teilnahme. In der Königskategorie, dem Dreikampf Elite mit Musik, zeigte sie von Anfang an sehr ansprechende Leistungen. Obwohl sie einmal die Wettkampffläche im Spiraleturnen verlassen musste, erhielt sie die höchste Note unter ihren Konkurrentinnen. Mit einem gestreckten Salto mit ganzer Schraube vom Rad blieb sie immer noch klar in Führung. Als krönender Abschluss zeigte Chiara ihre Musikkür den Kampfrichtern. Damit überzeugte sie nicht nur das Publikum, auch die Kampfrichter bewerteten sie mit der höchsten Note. Somit gewann sie in der Endabrechnung souverän die Goldmedaille. Gleichzeitig qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaften von Ende Mai in Dänemark. Ebenfalls an der WM im Einsatz sein wird Larissa Müller als Kampfrichterin.