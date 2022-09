Abstimmung Gewählt im ersten Wahlgang: Mathias Züst ist neuer Gemeindepräsident von Grub Mit 212 Stimmen wurde der Schulpräsident Mathias Züst am Sonntag an die Spitze der Vorderländer Gemeinde gewählt. Regula Delvai, bisherige Gemeindepräsidentin ad interim, konnte 161 Stimmen für sich verbuchen.

Mathias Züst ist seit sieben Jahren im Gemeinderat.

Es war eine Überraschung - zumindest für den neuen Gruber Gemeindepräsidenten Mathias Züst. «Ich hatte nicht damit gerechnet, das absolute Mehr zu erreichen.» Jenes lag bei 207 Stimmen. Züst konnte deren 212 für sich verbuchen. Regula Delvai, Gemeindepräsidentin ad interim, kam auf 161 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 63,53 Prozent.

Züst freut sich über den grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Er führt diesen auf seine bisherige Tätigkeit als Schulpräsident und seine Präsenz in der Gemeinde zurück. Nach Differenzen mit dem damaligen Gemeindepräsidenten Andreas Pargätzi traten Ende vergangenen Jahres mehrere Mitglieder des Gemeinderates – darunter auch Züst – zurück. Pargätzi selbst hatte aufgrund seines Wegzugs aus der Gemeinde den Rat schliesslich verlassen. Im Frühling entschied Züst, im Gemeinderat zu bleiben und stellte sich zur Wiederwahl. Und seitdem sei in ihm der Wunsch gewachsen, für das Gemeindepräsidium kandidieren zu wollen. Zwar hätte das neue Gremium erst wenige Sitzungen gehabt, doch als Team funktioniere es schon gut, so Züst. Nach Absprachen mit dem Arbeitgeber und seiner Familie hatte er anfangs September seine Kandidatur publik gemacht. Züst trat 2015 in den Gemeinderat ein. Beruflich ist er in der Kirchgemeinde Straubenzell St.Gallen West für die Finanzen und Verwaltung zuständig. Die berufliche Tätigkeit will er nach Amtsantritt auf ein Minimum reduzieren.

Datum des Amtsantritts ist noch offen

Wann die Stabsübergabe genau sein wird, ist offen. Als neuer Gemeindepräsident freut er sich auf die bevorstehende Herausforderung, so Züst. «Die Sonntagsreden sind gehalten. Nun ist die Arbeit im Gremium entscheidend.» Regula Delvai hatte die Amtsgeschäfte nach dem Wegzug Pargätzis vorübergehend übernommen, und hoffte selbst auf eine Wahl zur Gemeindepräsidentin. Über den Entscheid vom Sonntag an der Urne sei sie nicht enttäuscht, gibt sie auf Anfrage hin bekannt. Allerdings habe sie die Deutlichkeit des Resultats überrascht. «Es ist aber ein demokratischer Entscheid, den es zu akzeptieren gilt.» Sie wird Mitglied im Gemeinderat bleiben und die Geschäfte des Präsidiums bis zum Antritt Züsts weiterführen.