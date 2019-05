Deutlich mehr Masern-Fälle in der Schweiz: Appenzell Innerrhoden empfiehlt Impfung In der Schweiz grassieren die Masern. Bereits 155 Personen erkrankten im ersten Drittel dieses Jahres. Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Appenzell Innerrhoden empfiehlt nun, den eigenen Impfstatus zu überprüfen und sich allenfalls impfen zu lassen. Karin Erni

Nur wer zweimal geimpft ist, ist ausreichend geschützt. (Bild: Nana do Carmo, 18.09.2004)

Die Masern breiten sich weltweit wieder aus – wegen der hohen weltweiten Mobilität auch in der Schweiz. Die Fallzahlen sind so hoch wie letztmals 2013. Laut dem Bundesamt für Gesundheit erkrankten im ersten Drittel dieses Jahrs bereits 155 Personen. Dies sind siebenmal mehr als in der Vorjahresperiode.

Es gab auch zwei Todesfälle, welche in Zusammenhang mit Masern stehen. Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Appenzell Innerrhoden empfiehlt nun in einer Medienmitteilung, den eigenen Impfstatus zu überprüfen und sich gegen Masern impfen zu lassen.

Die Masern sind eine hochansteckende virale Infektionskrankheit und können in gewissen Fällen zu schwerwiegenden Komplikationen wie Lungen- oder Hirnentzündung führen. Eine Impfung sei sinnvoll, schreibt das Innerrhoder Gesundheitsamt.

Es gehe dabei nicht nur um den persönlichen Schutz, sondern auch um den Schutz von anderen Personen, die sich nicht selber schützen können oder dürfen, wie zum Beispiel Säuglinge oder Menschen mit einer Immunschwäche. Eine Impfung umfasst zwei Dosen und schützt ein Leben lang vor einer Ansteckung.

Keine Impfpflicht, aber Empfehlung

Im Kampf gegen Masern gilt in den Nachbarländern Frankreich und Italien eine Impfpflicht. Deutschland will eine solche einführen. Die Schweiz unterstütze das Ziel der WHO, die Masern zu eliminieren. Sie möchte dies durch die freiwillige Erhöhung der Durchimpfung in der Bevölkerung, ein griffiges Meldesystem und die Kontrolle von Ausbrüchen erreichen, so die Mitteilung.

Das vom Bund vorgegebene Ziel, dass 95 Prozent der Bevölkerung gegen Masern immun sind, hat die Schweiz zurzeit jedoch noch nicht erreicht. Die Durchimpfungsrate, das heisst der Prozentsatz der gegen Masern vollständig geimpften Personen, liegt in Appenzell Innerrhoden sogar noch unter dem nationalen Durchschnitt.

Augenfällig ist insbesondere, dass viele Innerrhoderinnen und Innerrhoder lediglich mit einer Dosis geimpft wurden. Viele Personen wissen zudem gar nicht, ob sie ausreichend gegen Masern geimpft sind. Das Gesundheits- und Sozialdepartement empfiehlt der Bevölkerung daher, den Impfstatus anhand des Impfbüchleins und im Bedarfsfall in Rücksprache mit der Hausärztin oder dem Hausarzt zu überprüfen und sich gegen Masern vollständig impfen zu lassen.