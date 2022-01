Mannschaftssport Eishockey, Unihockey, Handball: Der Meisterschaftsbetrieb ruht – die Spieler zweifeln, hoffen und trainieren Wird die Saison Ende Januar fortgesetzt? Noch dominiert beim SC Herisau und UHC Herisau die Ungewissheit.

Frühestens ab 27. Januar ist der SC Herisau (links Joel Bohlhalder) wieder in Aktion. Bild: Lukas Pfiffner

«Mir tun die Spieler leid, die schon im Sommer einen grossen Trainingsaufwand betreiben.» Matthias Popp, der Sportchef des SC Herisau, spricht von einer sehr unbefriedigenden Situation. Es droht in der 1. Liga das dritte vorzeitige Saisonende in Folge, wobei der SCH 2020 zum Zeitpunkt des Abbruchs aus den Playoffs ausgeschieden war.

Matthias Popp, Sportchef SC Herisau Bild: Mea McGhee

Während der Eishockey-Nachwuchs in den Kategorien U15 und abwärts sowohl trainiert als auch spielt, ist die Saison für das 1.-Liga-Team und die ältesten Junioren seit dem 20. Dezember und mindestens bis am

27. Januar unterbrochen. Auf der Website des SCH ist zu lesen: «Wir sind dankbar, dass zumindest für unsere jüngeren Spielerinnen und Spieler der gewohnte Spielbetrieb möglich ist.» Der «Keyplayer» bei allen Entscheidungen sei jedoch die Gesundheit jedes einzelnen. «Wer schwierige Zeiten zusammen übersteht, ist in guten Zeiten unschlagbar.» Wie es in der 1. Liga weitergeht, ist offen. Popp hofft. Er meint allerdings:

«Ich rechne eher nicht mit einer Fortsetzung der Meisterschaft.»

15 von 22 Qualifikationsspielen hat Herisau absolviert, es liegt auf Platz sechs.

Kurzfristig und langfristig planen

Nach gut zwei Wochen Pause nimmt die Mannschaft am kommenden Montag das Training wieder auf – mit jenen Spielern, die den 2G-Vorgaben entsprechen. Rund zwei Drittel sind dies nach Auskunft Popps. Zudem trainieren einzelne B-Lizenz-Spieler mit Chur, das in der MySports-League als semiprofessioneller Verein gilt und die Meisterschaft normal fortführt.

Testspiele sind aktuell im Freien erlaubt. «Eventuell ergibt sich auf einem Aussenfeld in der Region eine Möglichkeit. Diesbezügliche Abklärungen laufen.» Parallel zur kurzfristigen Bewältigung der aktuellen Coronakrise läuft die Planung für die kommende Saison.

Mit Trainer René Stüssi, der seit dem Sommer 2020 Coach ist, hat sich Matthias Popp in dieser Woche getroffen. «Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass er auch 2022/23 unser Trainer ist. Er macht einen sehr guten Job, das Team arbeitet gerne mit ihm.» Gespräche mit den Spielern laufen. Der eine oder andere werde wohl aufhören, glaubt der Sportchef. «Irgendwie begreife ich das nach den letzten mühsamen Monaten.» Was neue Spieler betrifft, sei noch nichts spruchreif.

UHC Herisau: Die Spiele nachholen?

Das Virus gebe die Situation vor, sagt Paul Zähner, der Präsident des UHC Herisau. «Es bringt nichts, die Sache zu emotionalisieren. Wir wollen als Menschen und Klub gesund aus der Krise kommen.» Er spricht von aktuell drei «Schubladen» im Verein. Der Nachwuchs von der U16 an abwärts trainiert und spielt quasi normal. Zähner sagt:

«Das ist schön und wichtig für die Zukunft. Wir wollen die Jungen nicht verlieren, sonst haben wir in ein paar Jahren ein grösseres Problem.»

Der ältere Nachwuchs, das zweite und dritte Männerteam sowie die Frauen trainieren seit dem Saisonunterbruch (20. Dezember) nach den Vorgaben – mit ungefähr halbem Bestand. «Wir sind der Durchschnitt der Gesellschaft, was die Impfungen betrifft.» Nur Geimpfte oder Genesene dürfen spielen. Und sie müssen eine Maske tragen, ausser wenn zusätzlich ein negatives Testergebnis vorgewiesen wird oder die Auffrischungsimpfung weniger als vier Monate zurückliegt.

Die Coaches Raphael Nüesch, Chläus Meier und Nico Raschle (von links) besprechen sich am vorläufig letzten Heimspiel des UHC Herisau. Bild: Lukas Pfiffner

Die dritte «Schublade» betrifft die 1.-Liga-Männer, deren Priorität im Sportlichen liegt. «Sie tragen die Massnahmen und trainieren seit dem Unterbruch mit dem praktisch kompletten Kader zweimal pro Woche.» Das Ziel sei die Fortsetzung der Meisterschaft Ende Januar – allenfalls ohne Zuschauer. Der Verband führt bei den Klubs der Gruppe 2 derzeit eine Umfrage durch: Sollen die ausgefallenen Qualifikationsspiele nachgeholt werden? «Wir bevorzugen dies. Andernfalls müsste man kalt in die Playoffs starten.» Die Mehrheit der Mannschaften hätte noch vier Partien der offiziell am 23. Januar zu Ende gehenden Rückrunde auszutragen. Herisau ist aktuell Siebter im Zwölferfeld.

Handballer mit angepasstem Programm

Der Handballverband hat die Planung für die Rückrunde schon vor Weihnachten teilweise angepasst und für die Ligen, die der 2G-Regel unterliegen, den 5. Februar als erstes mögliches Spieldatum definiert. Dies betrifft zum Beispiel die 1.-Liga-Männer des TV Appenzell. Erlässt der Bundesrat ab dem 24. Januar mildere Massnahmen, erhalten die Teams zwei Wochen Vorbereitungszeit, um wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können.

In den Handballligen, die nicht von der 2G-Regel betroffen sind (mit Spielerinnen und Spielern unter 16 Jahren), wird die Saison wie geplant bereits am kommenden Wochenende fortgesetzt.