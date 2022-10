Magischer Felsen Kraftort ob Heiden: Der «Chindlistein» wird entmystifiziert War der «Chindlistein» ein Treffpunkt von Hexen? Eine keltische Kultstätte? Ein astronomischer Kalender? Oder gar ein Zufluchtsort für Kinder? Alles Chabis! Gemäss dem neuen Buch «Geschichte von Heiden» war der magische Felsen im Grenzgebiet von Heiden, Reute und Oberegg nichts weiter als ein hundsgewöhnlicher Steinbruch, womit der «Chindlistein» als geheimnisvoller Kraftort entmystifiziert wäre.

Der magische Stein mit seinen Rillen und Vertiefungen ist ein spannendes Spielgelände für Kinder, zumal zum Platz auch eine Feuerstelle gehört.

Der Felsen mit seinen tiefen Längsrillen, den an Tritte eines Urtiers erinnernden Vertiefungen und natürlich den Malereien in den wiegengrossen Höhlen liess beflügelt die Fantasie. Der Kurverein Heiden hat mit dem «Chindlisteiweg» eine abwechslungsreiche Themenwanderroute geschaffen, die vor allem auch Kinder anspricht.

Der Weg führt zum zerklüfteten Felskopf aus Sandstein, der an einen kleinen Berg erinnert und zum Klettern einlädt. Die abfallenden Längsrillen auf der Rückseite des Steins sollen von rutschenden Frauen verursacht worden sein, die so ihren Kinderwunsch zu erfüllen hofften.

Name «Chindlistein» ist neu

«Die Bezeichnung ‹Chindlistein› scheint vor 1950 nicht gebräuchlich oder sogar unbekannt gewesen zu sein. Weder tritt sie in der älteren Literatur noch in Kartenwerken in Erscheinung», heisst es im Buch «Geschichte von Heiden». Viel zum Namen und zur Mystifizierung dürften die eine Mutter und Kinder zeigende Malerei beigetragen haben. «Der Künstler war Ernst Rohner alias ‹Güügeli-Rohner› aus Heiden.

In einer der wiegengrossen Höhlen am «Chindlistein» regt eine Mutter mit zwei Kindern zeigende Malerei die Fantasie an.

Er hat in der heutigen Sefar AG gearbeitet und führte das Restaurant Säntis. Gleichzeitig betätigte er sich als Kunstmaler», erzählte jeweils der mittlerweile verstorbene, ebenfalls in Heiden wohnhaft gewesene Alois Eugster-Hugi.

Steinbruch während des Kirchenbaus

Als nach dem Heidler Dorfbrand von 1838 eine neue Kirche zu bauen war, könnte der «Chindlistein» als Steinbruch gedient haben. «Die zu Schalen ausgewitterten Löcher im Fels bildeten die Widerlager von Kränen, mit denen herausgebrochene Steine auf Transportkarren oder -schlitten verladen wurden. Die älteren Spuren am ‹Chindlistein› weisen ganz deutlich auf Steinabbau hin», heisst es im Geschichtsbuch.

Die Mystik bleibt

«So oder so aber bleibt der ‹Chindlistein› ein magisches und sehenswertes Ziel, das viele Mutmassungen zulässt», sagt Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins. Der im Dorfzentrum beginnende Themenrundweg erschliesst weitere spannende Plätze wie etwa das «Tüfelskänzeli» sowie die Aussichtsorte «Bellevue» und «Säntisblick». (Der Wanderführer «Mystischer Chindlistei» ist bei der Tourist Information im Bahnhof Heiden gratis erhältlich.)