Glosse Magie des Fernsehmachens: Den Zürchern sei dank Das Schweizer Fernsehen schafft mit seinen Livesendungen immer wieder Unglaubliches: Alle sind hin und weg. Bei der grenzenlosen Freude darf der Moderator sogar tragen, was er will. Roger Fuchs



«Heiden by night – da kann die Piazza Grande von Locarno einpacken», schreibt der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni am Donnerstagabend auf Facebook anlässlich der Liveübertragung des «Donnschtig-Jass» von SRF. Auch viele weitere Einheimische aus umliegenden Gemeinden haben sich auf dem Kirchplatz von Heiden eingefunden. Bei der FDP AR kam es gar zu einem kleinen Familientreffen, wie Gruppenbilder zeigen. Das Schweizer Fernsehen aus dem zürcherischen Leutschenbach mit seinem Tross und der unglaublichen Materialfülle schafft immer wieder Unglaubliches: Alle sind hin und weg und es wirkt magisch auf uns ein. Einmal die Entstehung einer Livesendung mitzubekommen ist interessant, und den Promis nahe zu sein, nicht alltäglich. Auch die Hoffnung, im Verlauf des Abends von einer Kamera erfasst zu werden und so mit dem eigenen Lächeln die Schweiz zu beglücken, dürfte mitspielen.



Dabei war dies längst nicht die erste Fernseh-Livesendung aus dem Appenzellerland. Übertragungen aus Herisau, Hundwil, Trogen oder Appenzell sind in Erinnerung geblieben. Ebenso die Tatsache, dass sich jedes Mal Tausende von Menschen zur Sendung auf den entsprechenden Plätzen eingefunden und diese – um es nochmals mit Caronis Worten zu sagen – in Piazzas verwandelt haben. Wir brauchen offenbar die Zürcher Fernsehmacher, um zu erkennen, welche Möglichkeiten uns die eigenen Dörfer bieten. Selbst schaffen wir es kaum, über die traditionellen Anlässe hinaus zu Volksfeiern zu laden. Chilbis, Viehschauen, Biedermeier oder Landsgemeinde - damit hat es sich dann. Aber eben: Wenn das Fernsehen anklopft, sind Bewilligungen schnell ausgesprochen und massenweise Gratisparkplätze gefunden.



Und das Fernsehen schafft sogar noch mehr: Moderator Roman Kilchsperger kann anziehen was er will, niemand scheint es ihm zu verübeln. Im Gegenteil: Die Appenzellerinnen und Appenzeller machen fröhlich mit, wenn zur Abstimmung mittels Applaus geladen wird, wem denn nun die Appenzeller Tracht besser passe: Dem Zürcher Kilchsperger oder dem Berner Mundartrocker Gölä. Wenn aber der in Herisau wohnhafte Volksmusiker Stixi und seine Sonja für einmal in Tracht auftreten und sie dabei die Innerrhoder Tracht wählt, sehen einige rot. Den Zürchern und Bernern hingegen sei es vergönnt, eine hiesige Tracht gar unter Applaus zu tragen. Fernsehkameras machen «die Anderen» im Handumdrehen zu Ösrigen. Die Schweiz – ein einig Volk von Brüdern und Schwestern.



Gross auch die Freude, wenn das Dorfporträt über die Bildschirme flimmert. Die ganze Tourismusregion Appenzellerland hofft, sich durch den Clip eine Scheibe abschneiden zu können. Da kann den Fernsehzuschauern der schönste Ausblick vorgegaukelt werden, fehlende Hotelbetten oder schlechte ÖV-Anschlüsse scheinen auf einmal kein Thema mehr zu sein.



Lieber Zürcher, wir mögen zwar ab und an über euch schimpfen, doch dank eurem Fernsehequipment zeigt ihr uns stets, welch Chancen unsere Plätze bieten könnten und wie marginal heiss diskutierte Probleme offenbar sind.