LUTZENBERG Neuester Coup des Lutzenberger Bürgers Felix Zwicky: Mit einer Petition kämpft er gegen das geplante Altersheim Mittels einer Petition fordert der Lutzenberger Bürger Felix Zwicky die Schaffung eines Forums, in welchem diskutiert wird, was mit dem Grundstück des Seniorenwohnheims Brenden geschehen soll. Die Gemeinde hat jedoch eigene Pläne. Am Sonntag wird über den Baurechtsvertrag mit der neuen Betreiberin des Seniorenwohnheims an der Urne abgestimmt.

Felix Zwicky gilt als rotes Tuch auf der Gemeinde. Die Unterschriften seiner Petition wollte niemand von der Kanzlei persönlich entgegen nehmen. Bild: Astrid Zysset

Petitionär Felix Zwicky zählt 33 Unterschriften – und acht Diffamierungen. «Ich hoffe, an der Abstimmung von kommendem Sonntag wird das Verhältnis ähnlich ausfallen», sagt er lächelnd. Galgenhumor. Denn, dass ihm die Anfeindungen an die Nieren gehen, gibt Zwicky zu. «Mir ist bewusst, dass ich sie nicht allzu ernst nehmen darf. Leicht fällt mir das aber nicht.» Aufgeben kommt für den Lutzenberger aber trotzdem nicht in Frage. Er will weiter an vorderster Front gegen das geplante Seniorenwohnheim Brenden kämpfen.

Die Petition, welche er am Mittwochmorgen in den Briefkasten der Gemeindekanzlei warf, fordert die Schaffung eines Forums, in welchem sich die Bürgerinnen und Bürger äussern können, was mit dem Grundstück in Brenden geschehen soll. Vorausgesetzt: Der Baurechtsvertrag fällt an der Urne durch. Dass dieser Fall eintreten wird, hofft Zwicky. Zugleich findet sich auf dem Petitionsbogen eine Abstimmungsempfehlung, in welcher die Bevölkerung aufgerufen wird, am Sonntag mit einem Nein gegen den Baurechtsvertrag mit der vorgesehenen Betreiberin des Seniorenwohnheims zu stimmen.

Für das Wohlergehen der Bewohner kämpfen

Das geplante Seniorenwohnheim ist Zwicky schon länger ein Dorn im Auge. Die Pläne des Gemeinderates sehen vor, dass am jetzigen Standort ein neues Pflegeheim mit 19 Plätzen sowie drei Wohnblöcke mit Alterswohnungen entstehen sollen. Betreiberin und Investorin wäre das St.Galler Immobilienunternehmen Fortimo AG. Zwicky glaubt nicht, dass das Vorhaben rentabel sein wird. Er befürchtet eine Bauruine wie auch einen finanziellen Schaden für die Gemeinde. Zudem findet er es verantwortungslos, dass soziale Institutionen wie Alterswohnheime privatisiert werden. «Es gäbe so viele schöne Ideen, welche man im ‹Brenden› realisieren könnte wie beispielsweise eine Genossenschaft für Alterswohnungen. Oder auch ein Asylheim.» Dass er auch zum Eigennutz gegen das Bauvorhaben kämpft, gibt Zwicky zu. Er ist direkter Anwohner der Alterswohnanlage und mit dem geplanten Seniorenwohnheim wäre es mit seiner Seesicht vorbei. Der Lutzenberger betont jedoch, dass dies zweitrangig sei. Primär ginge es ihm um das Wohlergehen der Bewohner des Altersheims.

Sein Anliegen teilen noch andere

Und um sein Demokratieverständnis.

«Ich sollte doch davon ausgehen können, dass grössere Bauprojekte nicht im stillen Kämmerlein beschlossen werden. Sie sollten durch ein Mitwirkungsverfahren legitimiert werden.»

Zwicky tritt mit seiner Petition zwar als Einzelkämpfer auf, doch sein Kernanliegen teilen auch andere. Drei Lutzenberger Bürger hatten aufgrund der fehlenden Vernehmlassung gegen die Baurechtsvertragsabstimmung eine Stimmrechtsbeschwerde beim Kanton eingereicht. Dieser allerdings lehnte sie ab. Die Beanstandungen seien unbegründet, hiess es in einer Mitteilung der Kantonskanzlei. Für Zwicky ist dieser Entscheid nicht nachvollziehbar. Er hatte gehofft, dass der Kanton zu Gunsten der Beschwerdeführer urteilt. Projekte wie ein Alterszentrum in Gossau oder eine Industriehalle in Diepoldsau wurden bereits aufgrund fehlender Vernehmlassungen gekippt. «Immerhin: Die Rekursfrist für die Lutzenberger Stimmrechtsbeschwerde läuft noch», seufzt Zwicky. Er selbst stellt bereits in Aussicht, dass er weiterkämpfen will. Notfalls auch mittels Einsprachen. «Und wenn es sein muss, ziehe ich damit bis vor das Bundesgericht.»