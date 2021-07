Flugshow Luftballett über Teufen: Die Einweihung des Bücker Museums wird mit Überflügen des PC-7-Teams und zehn Bücker Flugzeugen gefeiert Der Verein Bücker Museum Teufen eröffnet am Freitag und Samstag die Museumsräumlichkeiten an der Alten Speicherstrasse. Ziel des Gründerehepaars Elisabeth und Albert Zeller ist es, eine eindrückliche Sammlung von Bücker Flugzeugen flugfähig zu erhalten und die dazugehörige Geschichte aufzuzeigen.

In den hellen Räumlichkeiten des neuen Museums sind die Bücker-Flugzeuge die Stars. Bild: Mea McGhee

Auf diesen gelb-schwarzen Leichtgewichten der Lüfte – mit einem Stahlrohrrumpf, mit Baumwollstoff eingetucht und verspannten Holzflügeln – durchliefen von 1940 bis etwa 1970 sämtliche Schweizer Militärpiloten ihre fliegerische und Grund- und Kunstflug-Ausbildung.

Museum und Werkstatt unter einem Dach

Im speziellen, auf Bücker-Historie errichteten Museum an der Alten Speicherstrasse in Teufen wird es neben der wohl weltweit bedeutendsten Sammlung an Bücker-Flugzeugen, auch eine Werkstatt geben, in der Besucher die Restaurierungsarbeiten an diesen Oldtimern miterleben können. Das Museum soll gemäss Mitteilung des Museumsvereins aber auch Plattform für Wissensaustausch und gemütlicher Treffpunkt für «Bücker-Infizierte» sein.

Im Museum ist auch eine Werkstatt eingerichtet. Bild: Mea McGhee

Im Parterre sind Stationen zu Themenkreisen entstanden wie das Flugzeugwerk Rangsdorf mit C. C. Bücker und A. Andersson, die Dornier-Werke Altenrhein, die Bücker in der Schweizer Luftwaffe und bei der Swissair-Ausbildung. Dazu gibt es Videoprojektionen der damaligen Aviatik und Geschichte zu sehen.

Die Museumsgründer Elisabeth und Albert Zeller. Bild: Mea McGhee

Das Gründerehepaar Elisabeth und Albert Zeller freut sich über die Eröffnung der Museumsräumlichkeiten und sagt:

«Wir sind stolz, als Partner-Museum von Dübendorf anerkannt zu sein. Im Bereich Bücker-Flugzeuge wird unser Museum eine interessante Aussenstelle werden.»

Fliegerstaffeln über Teufen

Zur Einweihung des Museums bringen das «Symphonie Orchester» der Schweizer Luftwaffe – das PC-7 Team und eine seltene Bücker-

Formation – das fliegerische Ständchen am Himmel über Teufen.

Neun Flugzeuge des PC-7-Teams der Schweizer Luftwaffe bereichern die Museumseinweihung. Video: Mea McGhee

Aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse im Museum und der Coronaeinschränkungen bleibt das Museum am Eröffnungswochenende nur geladenen Gästen zugänglich.

Interessierte werden gebeten, die Flugvorführungen vom Zeughausplatz, dem Sportplatz Landhaus oder von der Waldegg aus zu verfolgen. Am Samstag ist die Vorführung des PC-7-Teams zwischen 15 und 15.30 Uhr geplant. Die Überflüge der Bücker-Formation sind zwischen 14 und

14.30 Uhr vorgesehen. Die Vorführungen sind vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl und der Gemeinde Teufen bewilligt. Der Luftraum ist während der Vorführungen für andere Luftfahrzeuge und Drohnen gesperrt. (pd/mc)