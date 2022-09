Lokalhistorie «Es gibt keine historischen Belege»: Die «Blaue Stube» in der Hundwiler «Krone» und das Gerücht über Napoleons Besuch Im Wirtshaus Krone in Hundwil gibt es ein 200 Jahre altes Zimmer mit blauer Wandmalerei. Angeblich hätte damit der französische Kaiser Napoleon III. begrüsst werden sollen.

Roman Speck ist im Wirtshaus «Krone» aufgewachsen und wirtet dort seit 2001. Bild: Tobias Hug

War er nun da oder nicht? Stimmt die Geschichte, dass Napoleon III. einen Besuch im Ausserrhodischen Hundwil geplant hatte? Immerhin soll für diesen Besuch extra die «Blaue Stube» im Wirtshaus Krone in Hundwil eingerichtet worden sein.

Der langjährige Wirt der «Krone», Roman Speck, kennt diese Geschichte. Aber auch er weiss es nicht. Er meint: «Die Farbe Blau würde natürlich zum Blaublüter passen.» Fest steht, dass die «Blaue Stube» über 200 Jahre alt ist. Damals wurde sie mit viel Aufwand und Liebe zum Detail im Stil der «Bauernschränke» des Rokokos gemalt. Die Malereien umfassen die Innenwände sowie die Decke des Raumes und einzelne Wände im angrenzenden Treppenhaus.

Grün statt blau

Streng genommen ist heute vom namensgebenden Blauton nicht mehr viel zu erkennen. Das liegt daran, dass die «Blaue Stube» als Raumerweiterung zur Gaststube des Wirtshauses gehört. «Wie in allen Beizen wurde hier früher viel geraucht. Das hat die Farbe über Jahrzehnte verändert», erinnert sich Speck. Durch den vielen Qualm ist das edle Blau einem Graugrün gewichen.

Die Motive auf den zahlreichen Wandmalereien sind jedoch noch gut zu erkennen. Nebst floralen Zierelementen sind Landschaftsmalereien, Personendarstellungen und ein Triptychon der Tell-Sage auf die Holzwände aufgetragen. Schön und historisch wertvoll, doch vom französischen Kaiser keine Spur. Roman Speck ist der Meinung, dass einige der gemalten Figuren französische Mode oder Uniformen tragen würden. «Jedenfalls ist das keine Kleidung von hier», sagt er. Auch viele der gemalten Häuser haben bei näherer Betrachtung eher städtischen oder royalen Charakter.

Zwischen Wandschrank und Buffet ist eine Standuhr mit Holzuhrwerk und einem Orgelspielwerk mit fünf Marschmelodien eingebaut. Diese hätte im Fall eines kaiserlichen Besuchs bestimmt Eindruck gemacht. Daneben steht ein noch älterer grüner Kachelofen, welcher wie der Hauseingang auf 1779 datiert wird.

Gemäss Giebelinschrift wurde die heutige «Krone» 1599 erbaut. Bild: Tobias Hug

Keine historischen Belege für Kaiserbesuch

Aus Sicht des Historikers und Kurators des Herisauer Museums, Thomas Fuchs, hat die Geschichte über einen Besuch Napoleons weder Hand noch Fuss. «Es gibt keinen Beleg für einen Kaiserbesuch in unserer Gegend», sagt er auf Anfrage und ergänzt: «Über die ‹Krone› in Schöngrund erzählt man sich dieselbe Geschichte.» Ob es am Namen der Wirtshäuser liegt, dass dem Regenten dort Besuche angedichtet werden?

Auch bei der zeitlichen Einordnung gibt es Widersprüche. Gemäss der römischen Jahreszahl über der Tür zur «Blauen Stube» werden die Malereien auf 1815 datiert. Jedoch kam der siebenjährige Napoleon im selben Jahr mit seiner Mutter Hortense de Beauharnais erst in Konstanz an, nachdem die kaiserliche Familie nach der Niederlage Napoleons I. bei Waterloo ins Exil fliehen musste.

Tell anstatt Napoleon

Das eigentliche herausragende Element der «Blauen Stube» bilden die drei grossformatig aufgemalten Szenen zum Gründungsmythos der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Auf einer Klappwand sind Rütlischwur, Tells Apfelschuss und der Tellensprung dargestellt. Der Inhalt jedes Bildes wird mit einem vierzeiligen Text über den Darstellungen erklärt. Es handelt sich mehrheitlich um Verse aus zwei patriotischen Gedichten der Sammlung «Schweizerlieder» des reformierten Theologen und Philosophen Johann Kaspar Lavater aus Zürich.

Eigentlich ist es schade. Der französische Kaiser mit Thurgauer Dialekt hätte sich bestimmt gerne in der «Krone» bewirten lassen. Doch ob mit oder ohne Napoleon – die «Blaue Stube» versprüht auch ohne kaiserlichen Gästebucheintrag historischen und heimeligen Charme, der seinesgleichen sucht.