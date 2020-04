Lockerung der Corona-Massnahmen: Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden fordert Konkretisierung der nächsten Schritte sowie Fahrplan für Gastgewerbe und Tourismus Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden fordert den Bundesrat in einem Schreiben dazu auf, einen Fahrplan für Gastgewerbe und Tourismus zu definieren. Eine weitere Forderung ist, dass Geschäfte und Läden, welche die heute geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften einhalten können, so schnell als möglich wieder geöffnet werden können.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden fordert den Bundesrat auf, einen Fahrplan für das Gastgewerbe und den Tourismus zu definieren. Bild: Urs Bucher

(pd/nat) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden teilt in einem Communiqué mit, dass er das Vorgehen des Bundesrates, zur Normalität zurückzukehren, begrüsst. Die gefällten Entscheide entsprechen aber nur teilweise seinen Vorstellungen. Um weitere wirtschaftliche Schäden zu vermeiden, erachtet es der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden als unumgänglich, dass der Bundesrat die nächsten Schritte konkretisiert respektive korrigiert.

Die Sortimentsbeschränkungen in Lebensmittelläden, die teilweise ab dem 27. April aufgehoben werden soll, könne in den Augen des Regierungsrates wettbewerbsverzerrende Folgen haben. Die Detaillisten seien bereits von den einschneidenden Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus stark betroffen. Der Regierungsrat fordert daher, dass diejenigen Geschäfte und Läden, welche die geltenden Hygiene- und Abstandvorschriften einhalten können, so schnell als möglich wieder geöffnet werden. Im Fokus sollte nicht das Sortiment, sondern die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften stehen.

Weiter hält der Regierungsrat fest, dass in der bundesrätlichen Lockerungsstrategie eine Perspektive für die Gastronomie und den Tourismus fehlt. Er fordert den Bundesrat deshalb auf, möglichst bald einen Fahrplan für das Gastgewerbe und den Tourismus zu definieren.