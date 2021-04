Lockdown-Auswirkungen «Dieses Jahr ist noch schlimmer als 2020»:Veranstaltungstechniker profitieren noch nicht von Lockerungen Die Coronakrise hat die Herisauer Bühnentechnikfirma Stagelight komplett ausgebremst. Seit mehr als einem Jahr konnte sie kein Konzert mehr beliefern. Das schlage auf die Moral, sagt der Geschäftsführer.

Peter Lemmenmeier will seine Firma durch die Krise bringen. Bild: Karin Erni

Sie sind aus dem Strassenbild von Herisau fast verschwunden: die bulligen schwarzen Sattelschlepper mit der silbernen Aufschrift «Stagelight». Diese Fahrzeuge transportieren in normalen Zeiten schweres Showtechnik-Equipment an Konzerte und Firmenevents. Wie geht es der Firma, deren Geschäft wegen des Verbots von Grossanlässen derzeit praktisch verunmöglicht wird?

Perspektivenlosigkeit als Problem

Der in Teufen wohnhafte Peter Lemmenmeier, der das Unternehmen vor 40 Jahren mitgegründet hat und es heute leitet, antwortet konsterniert: «Dieses Jahr ist noch schlimmer als das letzte.» 2020 habe man immerhin noch die ersten zwei Monate normal arbeiten können. Vom Spätsommer bis in den Herbst hätten einige Anlässe stattgefunden, bevor das kulturelle Leben wieder komplett heruntergefahren wurde. Der Umsatz schrumpfte auf zirka 20 Prozent eines normalen Jahres. Lemmenmeier plagt aber weniger die finanzielle Lage als vielmehr die Perspektivenlosigkeit der Branche. «Dank Kurzarbeit, Unterstützungsgeldern und Coronakrediten können wir überleben. Was fehlt, ist die Aussicht auf ein Wiederaufblühen der Konzertkultur innert nützlicher Frist. Seit mehr als einem Jahr haben wir kein Konzert mehr gemacht, das schlägt langsam aufs Gemüt. Trotzdem muss ich positiv bleiben.»

Auf Grossanlässe ausgerichtet

Auch die jüngsten Lockerungen machten noch keine Planung möglich, sagt Peter Lemmenmeier. «Bis in den Sommer sind mit Ausnahme des Open Airs Frauenfeld bereits alle Grossanlässe abgesagt.» Bis sicher in den Juli seien grössere Veranstaltungen unmöglich, ist er überzeugt.

«Die professionelle Bühnentechnik von Stagelight ist für grosse Events ausgelegt und diese fallen nun bereits zum zweiten Mal aus.»

Durch den Ausbau der Videoabteilung in den vergangenen Jahren ist Stagelight auch zu einem der grössten Anbieter in der Schweiz geworden. Doch Liveanlässe könnten kaum durch Streaming kompensiert werden, sagt Lemmenmeier. «Vom professionellen Streaming ihrer Versammlungen machen bis jetzt nur wenige Firmen Gebrauch. Die meisten führen ihre GV jetzt einfach brieflich durch und verzichten auf einen angemessenen Service für ihre Genossenschafter oder Aktionäre.»

Videostreaming nur bedingt möglich

Eine der wenigen Ausnahmen waren die Sessionen des Ausserrhoder Kantonsrats, die alternierend aus verschiedenen Mehrzweckhallen gestreamt wurden. «Für diesen Auftrag sind wir natürlich sehr dankbar. Auch das neu geschaffene Videostudio Herisau generierte Aufträge und half uns, einige Mitarbeiter zu beschäftigen.» Für Kongresse mache Streaming durchaus Sinn, findet Lemmenmeier.

«Es muss nicht jeder ständig um die Welt reisen. Doch auch hier fehlen irgendwann das wichtige Netzwerken und die informellen Gespräche hinter den Kulissen.»

Für rein virtuelle Konzerte sieht er keine Zukunft: «Es fehlt die wichtige Interaktion von Band und Publikum. Zwar gibt es Versuche mit virtuellen Konzerten. Da kommt man sich aber eher vor wie in einem Videogame.» Auch die Bands brauchten für ihre Auftritte ein Publikum, das vor Ort ist und sie die Energie spüren lässt, ist Lemmenmeier überzeugt.

In der Krise hat sich Stagelight neue Betätigungsfelder erschlossen. «So haben wir beispielsweise Zählsysteme für Verkaufsläden entwickelt oder eine temporäre Stromversorgung für ein Rechenzentrum geliefert», sagt der Geschäftsführer. «Wir haben viel Know-how im Bereich mobiler Stromversorgungen.» Die Lehrlinge versuche man gut als möglich einzusetzen und mit fiktiven Anlässen an ihren gewählten Beruf heranzuführen. Das meiste Show-Equipment ist derzeit eingelagert. Wieweit es durch den Nichtgebrauch Schaden erleidet, weiss Lemmenmeier nicht. «Die Überprüfung und Instandsetzung des Materials nehmen wir erst vor, wenn wir Aussicht haben, es zu brauchen. Vorher macht das wenig Sinn.»

Aufgeben ist keine Option

Eine Reduktion des Standorts Herisau steht nicht zur Debatte. Seit 1995 ist die Firma im ehemaligen Fabrikareal in der Walke domiziliert, wo aktuell 3000 Quadratmeter passende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Im Aussenbereich gibt es genügend Platz zum Abstellen und Rangieren des grossen Fuhrparks. Ursprünglich plante Stagelight, dereinst das benachbarte Migros-Provisorium zu übernehmen.

«Doch mit diesem Expansionsschritt werden wir wohl zuwarten, bis sich die Situation wieder spürbar verbessert. Auch am Firmensitz in Zofingen wollen wir keine Reduktion der Mietfläche vornehmen.»

Der einstige Zweimannbetrieb ist im Sog der aufkommenden Festivals und mit einigen Firmenübernahmen über die Jahre stetig gewachsen. Heute beschäftigt Stagelight 30 Festangestellte an zwei Standorten. 25 Freelancer können je nach Auftrag aufgeboten werden. Bis jetzt habe er niemandem kündigen müssen, sagt der Geschäftsführer. «Nur einer hat aus eigenem Antrieb zu einem staatlichen Arbeitgeber gewechselt.» In einer schwierigen Situation punkto Entschädigungen seien die freien Mitarbeiter. «Wir haben sie, so gut es ging, über unsere Firma abgerechnet, damit sie einigermassen über die Runden kommen.» Vor dieser beispiellosen Krise sei die Firma sehr gut dagestanden, sagt der 61-Jährige. «Jetzt mache ich weiter, bis sie wieder läuft. So hören wir nicht auf!»