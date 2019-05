Lieber spät als nie: Mit Verzögerung führt Emil Enzler seine Herde auf die Alp Später als auch schon haben die Alpfahrten im Alpstein begonnen. Emil Enzler führte seine Tiere von Appenzell aus über Weissbad in Richtung Lehmen Vordere Leu. Zwei seiner Schellenkühe probierten sich derweil im Ausbüchsen. Philipp Wolf

Bei mildem bewölktem Wetter führen Emil Enzler und seine Gefährten die Kühe und Geissen aus Weissbad hinaus in Richtung Lehmen. Enzlers Alpfahrt von Appenzell aus hätte eigentlich schon anfangs Woche stattfinden sollen, musste jedoch wegen des schlechten Wetters verschoben werden.

Die Tiere sind bergauf flott unterwegs und die Kinder, die zuvorderst die Geissen halten, können meist nur in raschem Schritttempo mithalten. Die Kühe, die auf die Geissen folgen, wirken zwar gelassen, doch sind auch sie zügig unterwegs – allen voran die drei von einem Senn begleiteten Schellenkühe.

«Wetter war lange zu kalt»

Genau diese hätten bereits in Appenzell für Aufregung gesorgt, sagt Emil Enzler, Besitzer der Herde. «Als uns im Dorf Getränke gereicht wurden, nutzten zwei Schellenkühe die Gunst der Stunde und schlugen einen anderen Weg ein», sagt er. Die beiden Ausreisser waren denn auch der Grund, warum Enzlers Herde mit rund einer Stunde Verspätung durch Weissbad zog.

Sowohl Schaulustige der Klinik am Hof als auch Interessierte, die ein wenig ausserhalb des Dorfes auf der Triebernstrasse warteten, mussten sich also ein wenig gedulden. Zuschauerinnen und Zuschauer reichen Weisswein und Mineralwasser an die vorbeiziehenden Sennen, die bald darauf ein Ruggusseli anstimmen.

Enzler ist trotz der Verspätung guter Dinge, wechselt ein paar Worte mit den Leuten am Strassenrand und nimmt dankend ein Glas entgegen. Er wisse nicht, ob er jemals später zur Alp gefahren sei als dieses Jahr, sagt Enzler. «Das Wetter war lange zu kalt und das Gras knapp.» Mit dem Schnee – der derzeit im Appenzellerland mancherorts noch Umstände bereitet – hätten sie aber keine Probleme mehr, sagt Enzler.