Lernende stellen aus Schüler aus Appenzell bestaunen Freizeitarbeiten in Urnäsch Am Montag startete die Freizeitarbeitenausstellung mit Schutzkonzept zuerst nur für die Schüler, ab Donnerstag ist die Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Der lokale OK-Präsident Willi Urbanz betreut das Ganze.

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe aus Appenzell begutachten die Ausstellungsstücke. Dieser Anlass soll ihnen helfen sich für einen Beruf zu entscheiden. elf

Die Freizeitarbeitenausstellung war vom Montag bis Mittwoch nur für Schulklassen mit Anmeldung offen. Am Auffahrtsdonnerstag öffnet die Ausstellung für die Öffentlichkeit. Nach dem Wochenende können, wie im letzten Jahr, die Ausstellungsstücke nur noch online in Augenschein genommen werden.

Der Anlass rotiert alljährlich zwischen den grössten Orten im Appenzellerland. Willi Urbanz ist der lokale OK-Präsident der Ausstellung in Urnäsch. «Die Ausstellungen werden immer vom selben OK gemacht bei dem Herr Andreas Welz das Präsidium hat. Vor Ort wird das OK mit einem örtlichen OK ergänzt und ich bin dessen Präsident», erklärt Urbanz. Im Vorfeld wurden am 7. Mai von allen Teilnehmern ihre Ausstellungsstücke vorbeigebracht und aufgebaut. Urbanz zufolge halfen sich die Lernenden beim Aufbau der Exponate gegenseitig:

«Wenn jemand Hilfe brauchte, halfen die Lehrlinge einander. Kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander».

Ausstellung mit Sicherheitskonzept

Vom Bahnhof Urnäsch aus machen sich am Montagnachmittag die zwei Klassen 2b und 2c der Sekundarschule Appenzell auf den Weg zum Schulgelände der Schulanlage Au, wo die Ausstellung stattfindet. Begleitet werden die zwei Klassen von ihren Lehrerinnen. Die Kinder lachen und machen Faxen. Sie sind nur zwei von vielen Klassen, die sich für eine Führung bei der Ausstellung angemeldet haben. Obwohl sie die letzten für heute sind.

Willi Urbanz betreut die Ausstellung. elf

Urbanz begrüsst die Schüler nach der Ankunft. Er erklärt ihnen, wie sie sich zu verhalten haben und entlässt die Klasse, um die Ausstellung zu erkunden. Er ermahnt zur Hygiene und, dass die Masken immer auf dem Gesicht bleiben müssen. Die Lehrerinnen stimmen ihm zu. Die Schüler drängen sich in den Rundgang. Das Sicherheitskonzept für die Ausstellung ist ringförmig angelegt. Der ganze Rundgang führt durch die drei Gebäude der Schulanlage. Die Besucher gehen am einen Ende hinein und am anderen Ende hinaus, so entsteht kein Stau beim Betrachten und die Anzahl der Besucher kann so besser reguliert werden. Zuerst war das Konzept nur für 50 Personen ausgelegt. Nach einer Beratung mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden konnte die Anzahl auf 100 erhöht werden. «Wir müssen abwarten und schauen, wie es mit der Besucheranzahl wird», meint Urbanz dazu.

Weniger Aussteller als üblich



«Wir haben dieses Jahr ungefähr 120 Lehrlinge, die ihre Arbeiten präsentieren. Das sind etwas weniger als sonst. Normalerweise sind es etwa 160. Aber wir sind froh, dass wir die Ausstellung öffnen können», sagt Urbanz dazu. Der seit 1900 ohne Unterbruch durchgeführte Anlass solle den Schülern einen Einblick in die Möglichkeiten der Berufe zeigen. Für den Präsidenten des lokalen OK ist eines klar:

«Es ist wichtig, dass wir das Interesse der Jungen wecken.»

Nach dem Eintritt in die Ausstellung geht es rechts durch einen schmalen Gang zum ersten Raum. Dort stehen ein Jeep, eine Mähmaschine und ein Traktor.

Nicht nur Möbelstücke, sondern auch Maschinen, wie dieser Traktor, werden ausgestellt. elf

Ein bisschen weiter und man betritt eine Sporthalle. Hier finden sich vor allem Ausstellungsstücke, die geschreinert wurden. Ein Grossteil der gezeigten Stücke sind Betten. Es gibt aber auch Tische und Bänke. In der nächsten Halle finden sich wieder Tische und Betten. Es fallen aber Maschinen mit ihrem Metallglanz zwischen den braunen Farben der Holzwerke auf. Eine davon ist eine Raclette-Maschine.

Eine Raclette-Maschine aus Metall ist eines der spezielleren Stücke dieser Ausstellung. elf.

Letztes Jahr wurde die Ausstellung nur virtuell abgehalten. Es sei nicht dasselbe ohne Besucher, findet Urbanz. Die Freizeitarbeitenausstellung ist nicht nur deshalb wichtig, den Jungen einen Einblick in den Beruf zu geben, sondern auch ein Teil der Ausbildung der Lernenden. Für die Firma Bühler AG zum Beispiel ist es ein Muss, hier mitzumachen. Denn es ist Teil des Lehrplans, wie Urbanz erklärt.

Die Ausstellung ist ab 10 Uhr am morgigen Donnerstag für die Öffentlichkeit bis Sonntag zu bestaunen. Ebenfalls ab Donnerstag kann man die Ausstellung im Internet auf der Website der Veranstalter betrachten und für das beste Ausstellungsstück abstimmen.