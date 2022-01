Leichtathletik Simon Ehammer verbessert 41 Jahre alten Schweizer Rekord Beim Siebenkampf in Aubière pulverisierte Simon Ehammer mit 8,26 m den Schweizer Hallenrekord im Weitsprung. Innerhalb eines Siebenkampfs ist weltweit noch nie ein Athlet weiter gesprungen.

Bereits bestens in Form: Simon Ehammer. Bild: Benjamin Manser

Im Rahmen des Testzehnkampfs in Aubière wuchs der Steiner Zehnkämpfer des TV Teufen über sich hinaus. Schon beim Sprint über 60 m zeigte er mit 6,83 sec, dass er schnell aus dem Basistraining gekommen ist. Sein Husarenstück folgte im Weitsprung.

Bereits in seinem ersten Versuch erreichte Simon Ehammer 8,26 m und verbesserte damit die über 40-jährige Schweizer Bestmarke von Rolf Bernhard aus dem Jahr 1981 um 25 cm. Damit erfüllte der 21-jährige Appenzeller auch die Limite für die Hallen-WM im März in Belgrad sowie die WM im Juli in Eugene (USA), die im Weitsprung bei 8,22 m liegen. Ehammer ist zudem nun Inhaber der Jahresweltbestleistung. Was den Exploit von Ehammer noch beeindruckender macht: Innerhalb eines Siebenkampfs ist weltweit noch nie ein Athlet weiter gesprungen.

Auch im Stabhochsprung top

Im Kugelstossen bestätigte Ehammer mit 14,09 m seine Fortschritte des Vorjahres. Im Hochsprung kam er mit 1,99 m nahe an seine Bestform heran. Grossartig begann er den zweiten Tag mit neuer Bestleistung über 60 m Hürden in 7,74 sec.

Eine Steigerung gelang ihm auch im Stabhochsprung. Mit 5,05 m stellte er eine neue Hallenbestleistung auf. Diesen Flow nahm er mit auf die 1000 m und lief in guten 2,54 min ins Ziel. Damit erreicht er ein Endergebnis von 6285 Punkten. Damit hat er auch die Führung in der Jahresweltbestenliste im Siebenkampf inne.

Formtests in Magglingen

Hinsichtlich der kommenden Hallenmeisterschaften verbesserten sich mehrere Teufner Leichtathleten gegenüber dem Saisonstart in St.Gallen. Valentin Hofstetter, der Herisauer in Teufner Farben, gewann den Dreisprung mit persönlicher Bestleistung von 14,56 m. Seine grossartige Frühform bestätigte der U20-Athlet mit einer weiteren Bestleistung von 6,60 m im Weitsprung.

Der U20-Athlet Andrin Huber erreichte Platz 3 in 8,48 sec über die Hürden. Cédric Deillon gewann das Kugelstossen mit persönlicher Bestleistung von 14,66 m und bestätigte seine Fortschritte im Weitsprung mit 6,44 m und Rang 4. Im Hürdenfinal lief der Speicherer U18-Athlet als 7. ins Ziel. Verbessert zeigte sich auch Manuel Weibel, er belegte im Weitsprung der Männer Platz 7 mit 6,25 m.

In den weiblichen Kategorien bestätige Jenice Koller ihre Fortschritte in den Sprüngen auf eindrückliche Art. Sie gewann mit persönlichen Bestleistungen von 1,60 m im Hochsprung und 5,42 m im Weitsprung. Fahrt hinsichtlich Titelkämpfe nahm auch Antonia Gmünder auf, sie belegte in persönlicher Bestweite von 5,71 m im Weitsprung der Kategorie Frauen Platz 2. In der Kategorie U20 klassierte sich Lorena Lenzi zweimal in den Top Ten, 10,54 m reichten im Dreisprung zu Platz 7 und 5,05 m im Weitsprung zu Platz 10.

Klar verbessert gegenüber der Vorwoche zeigte sich auch Eliane Troxler, sie erzielte ihren Höhepunkt mit neuer Bestweite von 5,21 m im Weitsprung und Platz 3. Über 200 m siegte sie wohl im Vorlauf, verpasste aber den Finaleinzug. In der gleichen Kategorie U18 steigerte sich auch Amelia Widmer. Im Kugelstossen verbesserte sie sich auch 10,16 m und über 200 m siegte sie ebenfalls in ihrem Vorlauf, verpasste aber in starker Konkurrenz den Finaleinzug. Chiara Lenzi landete im Weitsprung bei 5,17 m, was ihr zu Rang 5 verhalf. In der Kategorie U14 reift mit Ambra Corciulo ein weiteres Mehrkampftalent heran. Die Absolventin der Sportlerschule gewann den Weitsprung mit 4,80 m und siegte im Kugelstossen, dazu belegte sie im Hochsprung mit 1,46 m Platz 5.

Antonia Gmünder und Nicole Höhener testeten am Sonntag zusätzlich in Dornbirn. Gmünder nahm auch Fahrt im Hochsprung mit 1,62 m auf und stiess die Kugel auf 10,76 m. Nicole Höhener steigerte sich über 60 m auf sehr gute 7,95 sec. Mit dieser Schnelligkeit darf sie an den Titelkämpfen in den Sprüngen auf gute Weiten hoffen.