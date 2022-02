Leichtathletik Simon Ehammer und Miryam Mazenauer holen Meistertitel Nur vier Athleten des TV Teufen traten wegen krankheitsbedingter Ausfälle in Magglingen zu den Schweizer Meisterschaften der Aktiven an. Diese überzeugten aber umso mehr: Drei Meistertitel und zwei Finalplätze waren die Glanzpunkte dieses Wochenendes.

Zehnkämpfer Simon Ehammer (Mitte) schaffte über 60 m Hürden die Limite für die Hallen-WM. Bild: Urs Siegwart

Zehnkämpfer Simon Ehammer hat die Lockerheit zurückgewonnen. Nach seiner Jahresweltbestleistung in Frankreich wurde er der Favoritenrolle in Magglingen gerecht. Mit 7,74 m übernahm er im Weitsprung im ersten Versuch die Führung und steigerte sich kontinuierlich. Im fünften Versuch knüpfte er an seine Weltklasseleistung im Zehnkampf an. Er übersprang die 8 m-Marke mit 8,22 m und durfte sich überlegen als Schweizer Meister feiern lassen.

Das nächste Glanzlicht setzte Ehammer über 60 m Hürden. Nach überlegenem Vorlaufsieg kam es zu einem Hitchcockfinal, in dem Ehammer mit einem Hundertstel Vorsprung in neuer persönlicher Bestzeit von 7,70 sec gewann. Mit dieser für einen Zehnkämpfer starken Leistung erfüllt er die WM-Limite. Mit berechtigt grossen Erwartungen darf der Steiner die Hallen-WM als grosses Ziel angehen.

Mit Saisonbestweite zu Gold

Miryam Mazenauer gelingt es immer besser, an wichtigen Wettkämpfen ihre Bestform abzurufen. Nach verhaltenem Start übernahm die Absolventin der Sportschule Appenzellerland im Kugelstossen im zweiten Versuch die Führung und baute diese stetig aus.

Miryam Mazenauer sicherte sich einen weiteren Titel. Bild: Urs Siegwart

Schliesslich wuchtete sie die Kugel auf eine neue Saisonbestweite von 15,24 m und gewann überlegen mit 1,27 m Vorsprung Gold.

Starke Nachwuchsathleten

Nach der Silbermedaille in der Kategorie U20 liebäugelte Valentin Hofstetter bei den Aktiven im Dreisprung mit einem Podestplatz. In einem guten Wettkampf wäre dazu aber eine persönliche Bestleistung notwendig gewesen. Mit 14,27 m verpasste der Herisauer Athlet Bronze um 37 cm und belegte den vierten Platz.

Erstmals startete Cédric Deillon bei den Aktiven. Der Zehnkämpfer aus Speicher qualifizierte sich für den Weitsprung-Final. Mit 6,71 m belegte er dank guter Frühform den siebten Rang. (hk)