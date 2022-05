Leichtathletik Saisonauftakt der Leichtathletik: Spannung, Abwechslung und Topresultate in Teufen Am Samstag wurden in Teufen zum Saisonauftakt eine Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampfes-Vorrunde und ein Spielleichtathletik-Wettkampf ausgetragen.

LMM: Weitsprung Valentin Hofstetter, Teufen. Bilder: Werner Grüninger

Bei guten äusseren Bedingungen führte der TV Teufen auf den Sportanlagen Landhaus im Auftrag des Appenzellischen Turnverbandes die Vorrunde des Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampfes (LMM) und den Spielleichtathletik-Wettkampf durch. Obwohl die Beteiligung leicht rückgängig war, nahmen 43 Mannschaften aus 12 Vereinen mit rund 160 Mädchen und Knaben in der Spielleichtathletik teil, während es bei der LMM 19 Mannschaften mit rund 90 Turnerinnen und Turnern aus 12 Vereinen waren. Bei der Spielleichtathletik sammelten Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren spielerische Erfahrungen in den Grundformen der Leichtathletik. Dass die Spielleichtathletik bei den Mädchen und Knaben beliebt ist, geht aus der Beteiligung hervor, nahmen doch zahlreiche ATV-Vereine, darunter Teufen, Herisau, Rehetobel, Speicher, Appenzell und Bühler in verschiedenen Kategorien teil. Der Wettkampf zählte auch dieses Jahr zum ATV-Jugend-Cup, zu dem alle Jugi- und Nachwuchs-Riegen des ATV startberechtigt waren.

Topresultat für TV Teufen Mixed

Bei der LMM-Vorrunde beteiligten sich in neun Kategorien 19 Mannschaften mit rund 90 Athletinnen und Athleten, darunter Teams aus Waldstatt, Teufen, Herisau und Speicher sowie der LG Säntisblick. Der LMM ist ein Fünfkampf mit den Disziplinen Sprint, Hoch- und Weitsprung, Kugelstossen und 800 m/1000 m-Lauf. Herausragend war das Ergebnis des Mixed-Teams des TV Teufen. Damit bewiesen die Teufner auch dieses Jahr ihre gute Form und machten ihre Ambitionen für den Final deutlich.

Mit Topleistungen und einem Gesamttotal von 13 326 Punkte wartete das Mixed-Team des TV Teufen mit Valentin Hofstetter, Domenik Meier, Nicole Höhener, Lorena Lenzi und Sarah Lauper auf. Bester Punktesammler war Valentin Hofstetter mit 3 590 Punkten (12.06 über 100 m, 6.53 m im Weitsprung, 1.80 m im Hochsprung, 12.11 m im Kugelstossen und 3:13.19 über 1000 m) vor Domenik Meier mit Bestzeit (2:54.69) über 1000 m. Die drei Athletinnen Nicole Höhener, Lorena Lenzi und Sarah Lauper erreichten mit ihren Leistungen zwischen 3 211 und 3 074 Punkten. Bei den U16 W siegte der TV Teufen mit einem beachtlichen Gesamttotal von 8 741 Punkten vor LG Säntisblick (7 358) und LA Speicher 6 940). Zu einem weiteren klaren Sieg kam Teufen bei den U18 W mit 9 386 Punkten, während bei den U16 M der TV Herisau 9 699 Punkten zählte und bei der Kategorie M30 Waldstatt mit 8 574 Punkten gewann.

Beim Biathlon waren Kondition und Koordination gefragt.

Leichtathletik spielerisch erleben

Rund 160 Kinder mit Jahrgang 2009 oder jünger traten in 43 Mannschaften zum Spielleichtatlethik-Wettkampf an. Klar im Zentrum stand die Freude an der Leichtathletik und den Leistungen und nicht der Wettkampf. Der abwechslungsreiche Wettkampf bestand aus einem Vierkampf mit Umkehrstafette oder Zielwurf, Schersprung-Achter oder Drehwerfen, Weitsprung und einem abschliessenden Biathlon mit drei, vier oder fünf Wettkämpfern mit zusätzlicher Einzelwertung im Weitsprung und Drehwerfen. Fröhliche und lockere Stimmung herrschte vor allem beim Biathlon mit Rundenlauf über sechs Minuten mit Zielwurf, der vom Publikum aufmerksam mitverfolgt wurde. Zu Siegen kamen der TV Au bei den Mädchen U10 und U12, bei den U14 ging der Sieg an St.Peterzell. Bei den Knaben stellten Herisau (U10), Forti Athletics U12 und Teufen die Sieger.

Beim Drehwerfen kam ein Veloschlauch zum Einsatz.

Gute Einzelleistungen

Bei den U12 und U14 wurden zusätzlich die besten Springer/-innen und Werfer/-innen ausgezeichnet. Bei den Mädchen U12 siegten im Weitsprung Josefina Tobler, Au (4.17 m), bei den U14 Nola Zuberbühler, Teufen (4.32 m); bei den Knaben Samuel Loser, Forti Athletics (4.19 m) und Mauro Marmilich, Teufen (4.60 m). Beim Drehwerfen gewannen bei den Mädchen U12 Josefina Tobler, Au (19.03 m), bei den U14 Christin Huber, St.Peterzell (25.27 m), bei den Knaben Florian Bayerl, Balgach, (23.05 m), bei den U14 Mauro Marmlich, Teufen (25.91 m).