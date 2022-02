LEICHTATHLETIK Myriam Mazenauer: Die Favoritin kommt aus dem Appenzellerland An den Schweizer Hallenmeisterschaften am Samstag und Sonntag in Magglingen ist die nationale Elite fast lückenlos am Start. Im Kugelstossen der Frauen ist Myriam Mazenauer aus Bühler die Frau, die es zu schlagen gilt.

Myriam Mazenauer im St.Galler Athletik-Zentrum. Bild: PD

Die Hallensaison 2022 läuft seit rund einem Monat und die Schweizer Athletinnen und Athleten haben in dieser Zeit mit Glanzleistungen aufgewartet. Myriam Mazenauer stiess die Kugel am 13. Februar an einem Meeting in Magglingen 14,96 Meter weit.

Sie reist somit als Saisonbeste an die Landesmeisterschaft vom Wochenende. Die nationale Nummer zwei, Vanessa Fust von der LV Langenthal, steht in dieser Saison mit 14,40 Metern als Bestwert zu Buche.

Myriam Mazenauer wurde am vergangenen Samstag 22-jährig. Bis 2018 betrieb das Mitglied des TV Teufen Mehrkampf. In den Wurfdisziplinen war sie immer stark. So wechselte die Studentin in den Ring mit einem Durchmesser von 2,13 Meter. Die Athletin verbringt viele Stunden im Kraftraum und in der Sporthalle.

Erfolge stellten sich rasch ein. Im vergangenen Jahr gewann Mazenauer den Titel in der Halle und im Freien. Auch in der U23-Kategorie war sie erfolgreich. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 15,66 Meter.

Das Kugelstossen der Frauen findet am Samstag ab 16.35 Uhr statt. Gemeldet sind zehn Teilnehmerinnen.