Leichtathletik Koller, Deillon und Huber holen Gold: Teufner Erfolge an den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften An den Mehrkampfmeisterschaften der Nachwuchskategorien in Landquart brillierten die Teufner Athleten. Andrin Huber, Cédric Deillon und Jenice Koller holten drei Meistertitel.

Cédric Deillon gewann den Titel in der U18-Kategorie überlegen.

Mit Andrin Huber, Cédric Deillon und Jenice Koller gingen gleich drei erfolgreiche Teilnehmerinnen der internationalen Titelkämpfe auf nationale Medaillenjagd in Landquart. Sie bestätigten ihre Klasse mit drei Meistertiteln.

Jenice Koller lag nach dem ersten Wettkampftag noch hinter den Medaillenrängen. Ihr gelang eine erfolgreiche Aufholjagd am zweiten Tag, in dem sie in ihrer Paradedisziplin, dem Speerwurf, sich mit 45,97 Metern an die Spitze setzte und diese im abschliessenden 800-Meter-Lauf verteidigte und sich zur Schweizer Meisterin küren durfte. In ihrem Sog steigerte sich in der Kategorie U18 auch Eliana Troxler. Die Stärke der Gossauerin in Teufner Farben ist ihre Ausgeglichenheit, sie erreichte den 8. Schlussrang mit 3922 Punkten unter rund 30 Teilnehmenden.

Andrin Huber überlegen

Auf ähnliche Art begeisterte Andrin Huber in seinem Zehnkampf. Der U20-Athlet beendete den ersten Tag auf Rang 3. Mit der zweitbesten 1500-Meter-Laufzeit schloss er einen weiteren Zehnkampf auf hohem Niveau mit 6942 Punkten ab und durfte sich überlegen als Schweizer Meister feiern lassen.

In der Kategorie U18 hatten zwei Teufner Ambitionen. Der EM-Zehnte Cédric Deillon bestätigte seine Klasse. Er gewann die Schweizer Meisterschaft im Zehnkampf überlegen mit hervorragenden 6895 Punkten. Mit ihm trat auch Roman Frischknecht in Erscheinung, mit 5339 Punkten verbesserte er seine Bestleistung und erreicht in einem starken Feld den 10. Schlussrang.

In der Kategorie U16 reifen weitere Talente heran. Mit ausgeglichenen Mehrkämpfen erreichte Rina Zuberbühler den 8. Schlussrang, gefolgt von Mira Schwitter auf Platz 9 unter 70 Teilnehmenden.

Als Rahmenprogramm zu den Meisterschaften im Nachwuchs massen sich auch die Aktiven im Mehrkampf. Bei den Aktiven überzeugte Nicole Höhener mit dem 2. Schlussrang.

Einzeldisziplinerfolge an den Ostschweizer Meisterschaften in Tübach

In Tübach trugen die Ostschweizer Kantone zusammen mit Zürich ihre Disziplinenmeisterschaften aus. Einige Teufner nutzten die Gelegenheit zu einem weiteren Formtest für die kommenden Titelkämpfe. Miryam Mazenauer gewann überlegen. Ihre Weite von 14,64 Metern wurde aber durch strömenden Regen beeinträchtigt. Im Diskuswerfen versuchte Thomas Koller, an die Frühjahrserfolge anzuknüpfen. Mit 41,38 Metern gewann er bei den Aktiven Bronze, Stefan Fitze näherte sich wieder der 40-Meter-Grenze, seine Weite von 39,15 Metern reichten zu Platz 7. In der Kategorie U18 steigerte sich Fabienne Schwitter. Sie lief über 200 Meter in 26,64 Sekunden als Dritte ins Ziel und bestätigte ihre aufsteigende Form mit der Finalqualifikation über 100 Meter, in dem sie als Sechste einlief.