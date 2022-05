Leichtathletik Jenice Koller und Andrin Huber holen EM- und WM-Tickets: Teufner Mehrkämpfer in Frauenfeld auf Erfolgskurs Anlässlich der Thurgauischen Kantonalmeisterschaften gingen mehrere Teufner an den Start, um Limiten für internationale Titelkämpfe zu erfüllen. Andrin Huber im Zehnkampf sowie Jenice Koller im Siebenkampf und im Speerwurf qualifizierten sich für Europa- und Weltmeisterschaften.

Überflieger Andrin Huber. Bild: PD

In den Männer-Kategorien hiess der Teufner Überflieger Andrin Huber. Der U20-Athlet aus Bichwil stieg mit grossen Zielen in den Wettkampf. Nach den 2021 abgesagten Meisterschaften will er in diesem Jahr international auf sich aufmerksam machen. Gleich mit neuer Bestleistung über 100 m in 11,32 Sek. stieg Huber gut in diesen Zehnkampf. 6,54 m folgten im Weitsprung, ehe er die 6-Kilogramm-Kugel auf 14,01 m wuchtete. 1,88 m im Hochsprung stellten einen weiteren Spitzenwert dar. Den 1. Wettkampftag schloss er mit 50,42 Sek. und neuer persönlicher Bestzeit grossartig ab. Mit ausgezeichneten 14,77 Sek. siegte er über die Hürden und nahm damit Fahrt auf in den 2. Wettkampftag, darauf liess er 38,70 m im Diskuswurf folgen. Mit 4,00 m egalisierte er seinen Rekord im Stabhochsprung, darauf holte er weitere wertvolle Punkte im Speerwurf mit 51,75 m. Seinen Erfolgsritt schloss Andrin Huber in persönlicher Bestzeit von 4:26,93 Min. über 1500 m ab. Die Sensation war perfekt, als jüngerer Jahrgang in der Kategorie U20 übertraf er die WM-Limite für Kolumbien von 7050 Punkte mit 7231 Punkten deutlich.

Deillon im Pech

Pech hatte der U18 Athlet Cédric Deillon. Hoffnungsvoll mit neuer Bestleistung von 11,33 Sek. über 100 m stieg er in den Wettkampf ein, musste dann aber den Traum von der EM-Qualifikation für diesen Wettkampf fallen lassen, eine Verletzung zwang ihn im Weitsprung zur Aufgabe.

Etwas in Schatten geriet in Frauenfeld die Leistungssteigerung von Roman Frischknecht. Der U18-Athlet erreichte mit neuem Bestwert von 5317 Punkten Rang 7. Die höchste Punktzahl holte er wie gewohnt über die Hürden und über 100 m und in den weiteren Disziplinen bestätigte er stetige Fortschritte.

Jenice Kollers grosse Fortschritte

In den weiblichen Kategorien stachen aus Teufner Sicht Jenice Koller und Antonia Gmünder heraus. Die U18-Athletin Koller hatte in Frauenfeld gleich zwei internationale Pfeile im Köcher. Nebst einer Steigerung im Siebenkampf wollte sie auch die Europameisterschaftslimite im Speerwurf erfüllen.

Mit fokussiertem Training und Unterstützung der Sportschule Appenzellerland hat Jenice Koller gross Fortschritte gemacht. In Frauenfeld nutzte die U18-Athletin die guten Bedingungen, um gleich zwei Ausrufezeichen zu setzen: EM-Limiten im Speerwurf und Siebenkampf. Gleich zum Auftakt überzeugte sie in ihrem Siebenkampf mit persönlicher Bestzeit über die Hürden in 15,31 Sek., ihre Topform zeigte sie mit 12,91 m im Kugelstossen und auch im Hochsprung setzte sie mit 1,56 m ihren Höhenflug wahrlich fort. Diesen Flow nahm sie mit über die 200 m, in dem so nochmals mit persönlicher Bestleistung von 26,42 Sek. den ersten Wettkampftag glanzvoll abschloss. Ihre grossartige Form setzte sie am Sonntag im Weitsprung mit 5,52 m fort. Danach folgte das Husarenstück im Speerwurf, in dem sie sich auf hervorragende 47,20 m steigerte, und die EM-Limite von 46,50 m für Israel deutlich übertraf.

Mit der persönlichen Bestzeit von 2:34,02 Min. über 800 m schloss sie ihren Siebenkampf ab. 5128 Punkten in Frauenfeld bedeuten in nationaler Konkurrenz Rang 2. Mit dieser Punktzahl übertraf sie die EM-Limite für Jerusalem um 228 Punkte.

Gmünder auf Platz 2

Antonia Gmünder stieg mit ausgezeichneten 13,99 Sek. über die Hürden in den Siebenkampf, mit dieser neuen persönlichen Bestleistung ging sie in Führung. Mit 1,67 m im Hochsprung folgte ein weiteres Spitzenergebnis, darauf liess sie im Kugelstossen 11,51 folgen, ehe sie den 1. Wettkampftag in einer neuen Bestleistung über 200 m in hervorragenden 24,47 Sek. abschloss. Fulminant stieg sie mit 5,83 m im Weitsprung in den 2. Wettkampftag, darauf folgte aber im Speerwurf mit 30,31 m ein Rückschlag. Für den abschliessenden 800 m Lauf konnte sie aber nochmals alle Kräfte mobilisieren und erreichte mit 2:25,10 Min. eine persönliche Bestleistung. Mit der Gesamtpunktzahl von 5399 Punkten konnte sie sich deutlich steigern, belegte in Frauenfeld Platz 2 und ist damit in der erweiterten nationalen Spitze bei den Frauen angelangt.

Leistungssteigerung von Isabel Posch

Mit einer sensationellen Leistungssteigerung überzeugt Isabel Posch. Seit die Voralbergerin im TV Teufen und der Sportschule Appenzell trainiert, steigert sie sich in jedem Wettkampf enorm. Im Rahmen eines Vergleichswettkampfes verbesserte sie den 100 m Rekord des TV Teufen auf sehr gute 11,82 Sek., im Weitsprung näherte sie sich mit 5,81 m der 6 m Grenze und den Speer warf sie über 47,00 m. Hoffnungsvoll darf sie die kommenden Grossanlässen angehen, um zu sehen, wie sie gegen starke Konkurrenz bestehen kann.