Leichtathletik Im Windschatten von Simon Ehammer: Cédric Deillon schafft EM-Limite, Andrin Huber überzeugt erneut Mit drei Siegen an den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften und acht Medaillen an den Regionalmeisterschaften im Nachwuchs setzten die Teufner ihre Erfolgsserie fort. Höhepunkt war die EM-Limite für Cédric Deillon im Zehnkampf.

Cédric Deillon erreichte auch im Weitsprung eine persönliche Bestleistung. Bild: Hans Koller

Sensationell, was der TV Teufen zusammen mit der Sportschule Appenzellerland in dieser Saison leistet. Nach den internationalen Höhenflügen von Simon Ehammer, der Qualifikation für die WM von Andrin Huber und der zweifachen Qualifikation für die EM von Jenice Koller hat sich in Kreuzlingen auch Cédric Deillon für die Europameisterschaften in Israel in der Kategorie U18 qualifiziert.

Vor vier Wochen verletzte sich der Speicherer in Teufner Farben im dümmsten Moment. In Kreuzlingen bot sich im Rahmen der Schweizer Meisterschaften für die Aktiven in einem Qualifikationswettkampf als letzte Möglichkeit, für die EM zu empfehlen.

Was nun Deillon zeigte, war herausragend. Obwohl er nur reduziert das Training wieder aufnehmen konnte, überzeugte er mit mentaler Stärke und erreichte gleich in fünf Disziplinen persönliche Bestleistungen. Im Weitsprung flog er auf 6,77 m, die Hochsprunglatte überquerte er über 1,77 m, die Kugel wuchtete er auf sensationelle 15,19 m, dazu schleuderte er den Diskus auf 43,13 m und überquerte den Stab bei 3,80 m. Zusammen mit den weiteren guten Leistungen holte er schliesslich 7007 Punkte, gewann überlegen und erfüllte die EM-Limite von 6300 Punkte problemlos.

Andrin Huber mit Weltklassepotenzial

Der U20-Athlet Andrin Huber hatte die WM-Limite bereits vor vier Wochen erfüllt. In Kreuzlingen gelang ihm eine weitere Steigerung. Mit 7399 Punkten gewann er überlegen, bestätigte die Limite von 7050 Punkten erneut. Der Bichwiler nähert sich als jüngerer Jahrgang der Weltklassepunktzahl von Simon Ehammer.

In Kreuzlingen steigerte er seine persönlichen Bestleistungen gleich in sechs Disziplinen. Im Weitsprung erreichte er 6,81 m, die Kugel landete bei 14,22 m, im Hochsprung setzte er seine Erfolgsserie mit 1,86 m fort. Über 400 m blieben die Uhren bei 50,34 sec stehen, den Diskus schleuderte er auf 36,43 m, im Stab überquerte er 4,40 m, der Speer landete bei 53,95 m und zum Abschluss verbesserte er sich auch über 1500 m mit 4:26 min.

Mit diesen Fortschritten reist Huber mit berechtigten Hoffnungen auf einen Spitzenplatz an die Weltmeisterschaften nach Kolumbien.

Bestätigung von Jenice Koller

Auch die U18-Athletin Jenice Koller qualifizierte sich bereits vorgängig im Speerwurf und im Siebenkampf für die Europameisterschaften in Israel. Auf überzeugende Art bestätigte sie ihre Leistungen in Kreuzlingen. Im Mehrkampf gewann sie mit 5124 Punkten klar und übertraf die EM-Limite von 4900 Punkten erneut deutlich. Den Speer schleuderte sie auf 50,12 m und übertraf die Limite von 46,50 m ein weiteres Mal klar. Auch ihr darf man in Israel internationale Spitzenklassierungen zutrauen.

Spitzenplatzierungen für Posch und Gmünder

In den Aktivkategorien ging es um die nationalen Meistertitel. Zwei Teufnerinnen kämpften an der Spitze mit. Isabel Posch steigerte sich auf 5662 Punkte und verpasste das Podest als 4. knapp. In ihrem Siebenkampf verbesserte sie sich in fünf Disziplinen. Das Training im TV Teufen und der Sportlerschule führt zu kaum erwarteten Leistungssteigerungen. Gleich zum Auftakt verbesserte die Voralbergerin die Hürdenzeit auf 14,23 sec, überquerte die Hochsprunglatte bei 1,62, wuchtete die Kugel auf 12,03 m, sprang 6,03 m weit und schleuderte den Speer auf 43,97 m.

In einem spannenden Wettkampf mischte über viele Disziplinen auch Antonia Gmünder an der Spitze mit. Sie beendete den Wettkampf mit 5399 Punkten auf Rang 7. Persönliche Steigerungen gelangen ihr über die Hürden auf 13,96 sec, im Hochsprung mit 1,68 m mit der Kugel auf 11,64. Grossartig auch ihre 200 m Zeit von 24,46 sec und abschliessenden 2:24 min über 800 m.

Acht Medaillen an Regionalmeisterschaften

Schaan war Austragungsort der Regionalmeisterschaften der Ostschweizer Kantone im Nachwuchs. Überflieger aus Teufen waren Ambra Corciulo und Mara Schwitter, welche acht Medaillen gewannen. In der Kategorie U14 war Ambra Corciulo eine Klasse für sich. Sie gewann überraschend Gold im Kugelstossen mit 9,11 m.

In ihrer Spezialdisziplin, dem Hochsprung, überquerte sie die Latte auf 1,52 m, was zu Bronze reichte, 4,98 m im Weitsprung wurde mit Silber belohnt. Zwei weitere Silbermedaillen gewann das Ausnahmetalent im Sprint und über die Hürden. Immer besser in Fahrt kommt in der Kategorie U16 Mara Schwitter, im Weitsprung gewann sie überlegen mit 5,40 m, national rückt sie damit auf Platz 5 vor. Ihre Schnelligkeit verhalf ihr zu Silber über 80 m und Bronze über die Hürden.

Riana Zuberbühler in der Kategorie U16 verpasste in der Kategorie zweimal das Podest knapp, 33,87 m im Speerwurf reichten zu Platz 5 und 9,99 m im Dreisprung ergaben Platz 4. In der Kategorie U18 sorgte Chiara Lenzi mit Platz 5 im Weitsprung mit 5,23 m für das beste Ergebnis. Eliane Troxler erreichte Platz 9 im Weitsprung.

In den männlichen Kategorien machten Roman Frischknecht und Nino Camiu auf sich aufmerksam. Der U18-Mehrkämpfer Roman Frischknecht belegte Platz 6 mit 32,33 m im Diskuswurf und steigerte sich im Weitsprung auf beachtliche 6,06 m, was zu Platz 7 reichte. Nino Camiu bestätigte sein Talent im Ausdauerbereich mit Rang 8 über 600 m.