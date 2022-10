Leichtathletik Geballte Ladung Leichtathletik unter Zeitdruck: Erster Stundenmehrkampf in Teufen In der Mittelländer Gemeinde kam eine neue Wettkampfart zur Austragung. Die Kantonsschülerin und Leichtathletin Sarah Lauper organisierte diesen Anlass im Rahmen ihrer Maturarbeit.

Sarah Lauper (dritte von links) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Stundenmehrkampfs. Bild: PD

Sarah Lauper wollte für ihren Abschluss an der Kantonsschule Trogen eine praktische Arbeit angehen. In ihrer vielseitigen Sportart, der Leichtathletik, standen dazu mehrere Möglichkeiten offen, sei es in Trainingsformen oder Wettkampfarten. Die Athletin aus Speicher entschloss sich, die anspruchsvolle Aufgabe mit einem Mehrkampf in einer Stunde anzugehen. Normalerweise sind die Disziplinen in einem Siebenkampf über zwei Tage verteilt. An diesem Abend mussten aber alle Disziplinen innerhalb einer Stunde absolviert werden. Dies stellt grosse Anforderungen an Athleten, aber auch an die Organisation. Als junge Wettkämpferin wollte sie auch die andere Seite eines Mehrkampfs kennen lernen und Einblick erhalten, was alles zu einer erfolgreichen Durchführung benötigt wird.

Sarah Lauper ging die einzelnen Aufgaben an, als würde sie ein grosses Meeting organisieren. Zuerst musste im dichten Wettkampfkalender ein Datum gefunden werden, es blieb schlussendlich nur noch der Saisonschluss Ende September übrig, an dem Athleten nicht schon unterwegs sind. «Ja, würden dann überhaupt noch Athleten teilnehmen?», bangte sie zu Beginn.

Schweizer Meister am Start

Aber schnell wurde klar, sie würden kommen, gar die beiden Schweizer Meister Andrin Huber und Jenice Koller sagten zu, um zum Saisonabschluss nochmals die Nagelschuhe zu schnüren. Die Leichtathletikanlagen mussten reserviert werden, in Teufen kein leichtes Unterfangen, da der Hauptrasen sehr oft gesperrt ist. Finanzen durften nicht aus dem Ruder laufen, aber mit Mobiliar-Versicherungen, Bischofberger Biber, Diethelm Optik, Goba AG, Rukka AG und Bäckerei Koller fand sie wertvolle Unterstützung.

Sanität musste dabei sein und dann benötigte sie über 20 Helfende, vom Rechnungsbüro über die Zeitmessanlagetechniker, einen Schiedsrichter und Anlagenbetreuer musste sie finden. Auch hier viele sagten aus dem Umfeld des TV Teufen zu, wohl auch mit dem Wissen der erfolgreichen Nachwuchsathletin etwas zurückgeben zu können.

Attraktiver Wettkampf

Um Punkt 18 Uhr ging es mit den Hürden los, dann folgten Schlag auf Schlag die weiteren Disziplinen. Auch bei kühler Witterung wollten die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer das Publikum nicht enttäuschen. Jenice Koller wartete gar mit einer persönlichen Bestleistung auf. Trotz Zeitdruck und kühler Witterung wuchtete sie die Kugel auf 13,44 Meter. Nicht alle nutzten die ihnen zur Verfügung stehenden Versuche, denn ein Mehrkampf innerhalb einer Stunde zu absolvieren verlangte genaue Fokussierung auf die einzelnen Disziplinen und dementsprechende Einteilung der Zeit. Andrin Huber beispielsweise stoppte bei guten 1,80 Metern im Hochsprung, um auch für die weiteren Disziplinen genügend Zeit zu haben. Bei den Männern gewann Favorit Andrin Huber vor Roman Frischknecht. In der Frauenkategorie setzte sich erwartungsgemäss Jenice Koller vor Nicole Höhener und Eliane Troxler durch.

Beim Rangverlesen schien es nur Sieger zu geben. Sarah Lauper freute sich über den gelungenen Anlass, in dem sie den Athleten in Form eisen attraktiven Wettkampfs etwas schenken konnte, die Athleten machten wertvolle und ungewohnte Wettkampferfahrungen und alle Helfenden wurden zum Abschluss mit einem Geschenk der Organisatorin belohnt.