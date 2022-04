Lebensqualität verbessern Gemeinderat lud Bevölkerung zur Strategieentwicklung ein: Wohin soll sich Bühler entwickeln? Der Bühlerer Gemeinderat hat die Bevölkerung eingeladen, ihre Wünsche und Ideen für die Entwicklung der Gemeinde bekanntzugeben. Ein erster Austausch fand am Mittwoch im Gemeindesaal statt.

In Kleingruppen wurde am Mittwochabend über die Zukunft der Gemeinde diskutiert. Bild: Astrid Zysset

Es ist der Anfang einer Strategieentwicklung: Die Gemeinde Bühler hat am Mittwochabend im Gemeindesaal zu einem Austausch mit der Bevölkerung geladen. «Wir möchten den Puls der Bürgerinnen und Bürger spüren», so Gemeindepräsident Jürg Engler. In Kleingruppen wurden grundlegende Fragen zum Erhalt der Dorfkultur wie auch zur finanziellen Situation der Mittelländer Gemeinde besprochen. Heisst konkret: Wie kann die Gemeinde noch attraktiver werden? Soll mehr investiert werden und dafür einen höheren Steuerfuss in Kauf genommen werden? Oder lieber sparen? Die ersten Themen wurden an jenem Abend bereits erörtert. Ersten Rückmeldungen zufolge soll ein tieferer Steuerfuss angestrebt werden. Weiter wurde eine Pflicht für Gemeindemitarbeiter in Betracht gezogen, den Wohnsitz ins Dorf zu verlegen. Und die jahrelangen Animositäten zwischen den Parteien gelte es beizulegen.

Nach den Sommerferien startet der Budgetprozess und die Ausarbeitung des Aufgaben- und Finanzplanes innerhalb des Gemeinderates. Bis dahin erhofft sich dieser, erste Anhaltspunkte aus der Bevölkerung zu erhalten, wohin sich die Gemeinde entwickeln soll. Inputs können ab sofort eingebracht werden. Mitarbeitende der Verwaltung oder des Gemeinderates nehmen diese entgegen.

Abstimmung über Reglemente und Jahresrechnung

Der Austausch zur Strategieentwicklung war am Mittwochabend allerdings nur ein Nebenschauplatz. Hauptsächlich lud der Gemeinderat zur Vorstellung der Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai. An jenem Sonntag werden über die beiden neuen Reglemente Friedhof und Heim befunden. Während das Heimreglement gänzlich neu ist und einen Leistungsauftrag aus dem Jahre 2013 ablöst, wurde das seit 20 Jahren bestehende Friedhofsreglement revidiert. Grundsätzliche Neuerungen wie das Grabfeld für Sternenkindern wurden darin berücksichtigt. Zudem wurde erstmals auch ein Exhumierungsverbot verankert.

Weiter wird am 15. Mai über die Jahresrechnung 2021 befunden. Jene schliesst um fast eine Million besser ab als budgetiert. Im Voranschlag war ein Minus von 1,2 Millionen Franken vorgesehen gewesen. Dank höherer Steuereinnahmen beträgt der tatsächliche Aufwandüberschuss nun aber lediglich 200'000 Franken. Die Nettoverschuldung ist damit gesunken. Allerdings weist die Gemeinde Bühler seit Jahren einen tiefen Investitionsanteil aus. 2021 betrug dieser gerade einmal 1,8 Prozent. Wofür mehr Geld ausgegeben werden soll, darauf erhofft sich der Gemeinderat nun Antworten im Strategieprozess.