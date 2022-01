Lawinen Wenn jede Minute zählt: Die Alpine Rettung Appenzell zeigt Einsteigern den Umgang mit Suchgeräten Wer im Winter in den Bergen unterwegs ist, muss mit Lawinen rechnen. An einem Kurs am Skilift Horn in Schwende lernen Schneesportler den Umgang mit der lebensrettenden Sicherheitsausrüstung.

Nur 30 Personen durften am Anlass teilnehmen. Bild: Karin Erni

Schneeschuhlaufen, Freeriding und Skitouren sind schon seit einigen Jahren im Trend. Corona hat diesen Freizeitaktivitäten noch zusätzlichen Schub verliehen, denn in der Natur gelten keine Massnahmen und Einschränkungen. Doch den Schneesportlern droht eine andere Gefahr: Lawinen. 24 Personen verlieren in der Schweiz im Schnitt pro Jahr im Leben in den Schneemassen. Im Kurs «LVS für Jedermann» will die Alpine Rettung Appenzell Innerrhoden die Grundregeln des Verhaltens im freien Gelände und den Umgang mit den wichtigsten Utensilien wie Verschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel und Lawinensonde vermitteln. «Die Chance, einen Lawinenunfall zu überleben, ist dann am höchsten, wenn die Kameraden die Suche mit dem LVS beherrschen und den Verschütteten sofort bergen können», sagt Rettungsobmann Raphael Müller.

«Bis die organisierte Rettung auf dem Lawinenfeld ist, kann es für einen erheblichen Teil der Verschütteten bereits zu spät sein.»

Nach 45 Minuten unter dem Schnee sind 75 Prozent der Verschütteten verstorben. In der ersten Viertelstunde können dagegen 90 Prozent lebend geborgen werden.

Situation einschätzen lernen

Das kostenlose Angebot stösst auf grosses Interesse. Die beiden Kursabende waren schnell ausgebucht, da nur 30 Personen teilnehmen dürfen. «Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, Personen zu retten», sagt Raphael Müller. «Wir wollen mit unserem Angebot keine Konkurrenz zu SAC oder Bergführern sein, sondern Neueinsteigern einen ersten Einblick vermitteln oder Gelegenheitssportlern die Möglichkeit geben, vorhandenes Wissen aufzufrischen.»

Raphael Müller bei der theoretischen Einführung. Bild: Karin Erni

Müller übernimmt die theoretische Einführung bei der Talstation des Skilifts Horn in Schwende. Er erläutert die fünf Lawinengefahrenstufen, die vor jeder Tour im Lawinenbulletin nachgeschaut werden müssen. «Nur bei den Stufen Gering, Mässig und Erheblich kann man sich überhaupt ins Gelände wagen. Bei grosser und sehr grosser Lawinengefahr bleiben wir in der warmen Stube.» Doch man müsse immer im Gelände verifizieren, ob die Prognose auch zutrifft, warnt Müller. «Falls nicht, sollte man den Mut haben, umzukehren.» Die ehrliche Kommunikation in der Gruppe sei wichtig, so der Rettungsobmann. «Wir erleben oft, dass sich bei Gruppen von Kollegen keiner zu sagen traut, dass es ihm in der Situation nicht mehr wohl ist. Jeder denkt, für den anderen stimmt es ja offenbar.» Wenn die Schneesituation beim Aufstieg schon kritisch sei, könne sie bei der Abfahrt eskalieren, denn dann übt der Skifahrer noch mehr Druck auf die Schneedecke aus.

LVS-Gerät gehört unter die Kleider

Danach erläutert Raphael Müller die Funktionsweise der Suchgeräte. «Moderne Ausführungen verfügen über drei Antennen, damit geht die Suche viel schneller. Ältere Geräte sollte man besser früher als später ersetzen.» Wichtig sei es, das Gerät immer auf dem Körper zu tragen, am besten unter der Kleidung. «Der Rucksack ist ein schlechter Ort, denn diesen kann es einem vom Druck der Lawine ausziehen.» Zum Schluss erläutert Müller das richtige Vorgehen in einer Lawinensituation. «Sofern die Gruppe keinen Führer hat, soll sie nun einen dazu bestimmen und vor Beginn der Suche die Rega über die Nummer 1414 alarmieren.»

Beim Gruppentest wird die Funktionstüchtigkeit des Geräts geprüft. Bild: Karin Erni

Nach dem theoretischen Teil geht es ans Üben. Dazu werden die Teilnehmer nach Marke ihrer LVS-Geräte aufgeteilt. «Sie funktionieren zwar alle nach demselben Prinzip, aber das Handling unterscheidet sich», erklärt Müller. Zuerst wird der Gruppenkontrolle durchgeführt. Moderne Geräte hätten zwar einen integrierten Selbsttest, so der Fachmann. «Doch beim Gruppentest kontrolliert man noch einmal, ob Such- und Sendefunktion einwandfrei funktionieren.» Er ergänzt lachend: «Und falls jemand sein Gerät auf dem Küchentisch hat liegen lassen, kann sie oder er jetzt heimgehen.»

Die Teilnehmer suchen ein im Schnee vergrabenes LVS-Gerät. Karin Erni

Anschliessend wird es spannend, denn die Mitglieder der Rettungskolonne haben im Gelände mehrere eingeschaltete LVS-Geräte vergraben, die Verschüttete simulieren sollen. Damit keine wertvolle Zeit verloren geht, sollen die Teilnehmer mit System vorgehen, mahnt der Kursleiter. «Wichtig ist, sich den Verschwindepunkt der verschütteten Person zu merken und dort mit der Suche zu beginnen.» Zudem gelte es, Augen und Ohren offen zu halten:

«Ragen Gegenstände wie Ski oder Stöcke aus dem Schnee? Höre ich eine Stimme? Dann sollte man unbedingt zuerst dort suchen.»

Wenn genügend Leute auf dem Schadensplatz sind, sei es wichtig, dass eine Person den Überblick behält, damit kein Teil des Lawinenkegels bei der Suche vergessen geht.

Der erste «Verschüttete» ist gefunden. Bild: Karin Erni

Die Teilnehmer versetzen ihre Geräte nun in den Suchmodus und laufen los. Beim ersten Durchgang sieht es nicht nach einer geordneten Suche aus. Den Blick auf die Geräte gerichtet, taumeln die Suchenden durch den Tiefschnee. Das hat einen Grund: Weil die Geräte kreisförmige Wellen aussenden, nähert man sich dem Ziel nicht auf gerader Linie, sondern in einem Bogen. Doch aus den anfänglich unbeholfen scheinenden Bewegungen im Gelände wird eine immer zielgerichtetere Suche. Bald ist der erste «Verschüttete» lokalisiert und mit einigen Schaufelstichen ausgegraben. Die Suche wird mehrfach wiederholt, bis alle Geräte gefunden sind. Der Gruppenleiter lobt die Teilnehmenden. Schliesslich wird noch der korrekte Umgang mit der Lawinensonde geübt. Diese kommt zum Einsatz, wenn ein Verschütteter geortet wurde. Mit der Sonde lässt sich dessen exakte Position bestimmen, damit beim anstrengenden Graben im manchmal metertiefen Schnee nicht zu viel Zeit verloren geht.

Hier wird der Einsatz der Lawinensonde geübt. Bild: Karin Erni

«Das Wichtigste bei der Kameradenrettung ist, einen kühlen Kopf zu behalten, nur so kann man richtig handeln», sagt Raphael Müller. «Damit dies möglich ist, muss man diese Abläufe regelmässig üben – mindestens aber einmal zu Beginn der Saison.»